Fleischmarkt Olpe wehrt sich gegen Verbot der Werkverträge

Olpe. Die Bundesregierung will Werkverträge in der Fleischindustrie untersagen. Ist das gerechtfertigt? „Nein“, sagt Marcel Manten, Fleischmarkt Olpe.

Immer wieder gerät die Fleischindustrie in die Kritik. Von prekären Arbeitsbedingungen ist die Rede, von Schlachtungen am Fließband. Nicht zuletzt in der Corona-Krise sammeln sich die Schlagzeilen, als sich etliche Mitarbeiter in Großbetrieben infizieren. Nun reagiert die Bundesregierung – und zwar mit strengen Auflagen. Eingekaufte externe Arbeiter (Werkverträge) soll es ab Januar in der Fleischindustrie nicht mehr geben. Doch ist das gerechtfertigt? „Nein“, sagt Marcel Manten, Geschäftsführer des Fleischmarktes in Olpe. „Wir wehren uns gegen die Pauschal-Keule.“

Alle Tests negativ

Die Zusammenarbeit mit Subunternehmern in der Fleischindustrie ist der Politik ein Dorn im Auge. Die Unternehmen beschäftigen also nicht nur eigene Mitarbeiter, andere haben Werkverträge. Viele von den Mitarbeitern leben in (Sammel-) Unterkünften. So zum Beispiel in Dissen (Landkreis Osnabrück), wo sich die Hälfte der Schlachthof-Mitarbeiter mit dem Virus infizierte. Auch in einem fleischverarbeitenden Unternehmen im Münsterland gab es massenhaft positive Corona-Tests. Daraufhin hatte die Landesregierung NRW angeordnet, dass die Mitarbeiter aller Schlachtbetriebe in Nordrhein-Westfalen auf das Virus getestet werden müssten. So auch im Fleischmarkt Olpe. Ergebnis: Alle 150 Tests fielen negativ aus. Das überrascht Marcel Manten nicht. Schließlich habe man umfangreiche Maßnahmen getroffen, vom Fieber messen am Eingang bis hin zu getrennten Arbeitszeiten.

Der Fleischmarkt Olpe arbeitet mit einem Werkvertrag-Unternehmen zusammen. Nur mit einem. Das ist die S und K Service GmbH mit Sitz in Geldern. Diese Firma arbeitet nahezu exklusiv für den Olper Fleischmarkt und dessen Schwesterunternehmen in Geldern. Am Standort Olpe sind es knapp 50 Prozent eigene Mitarbeiter, 50 Prozent werden eingekauft. Für die Mitarbeiter gibt es Wohnungen. In Olpe und Umgebung sind es neun, wo einige der Mitarbeiter in WGs zusammenleben.

Deutlich über Mindestlohn

Dass diese Zusammenarbeit mit dem Subunternehmen beendet werden soll, dafür fehlt Manten das Verständnis: „Werkverträge gibt es in der kompletten Volkswirtschaft. Warum exklusiv die Fleischwirtschaft rausgezogen werden soll, kann ich nicht nachvollziehen.“

Das Ziel der Bundesregierung ist: Niedrigstlöhne und Missstände bei der Unterbringung der Vertragsarbeiter den Kampf ansagen. Marcel Manten wehrt sich gegen die Verallgemeinerung. In Olpe könnte von „Sammelunterkünften“ nicht die Rede sein. Alle Wohnungen habe die Bezirksregierung Arnsberg überprüft, Probleme habe es keine gegeben. Auch würden die Vertragsarbeiter nicht schlechter verdienen, als die eigenen Mitarbeiter. Die Löhne lägen deutlich über dem Mindestlohn „Es gibt tolle Betriebe in der Fleischindustrie“, betont Manten. „Dass es hier nur Hungerlöhne gibt, dass man sich keine Sorgen um die Mitarbeiter macht, das stimmt einfach nicht.“

Doch was bedeutet es, wenn die Zusammenarbeit mit dem Werkvertrag-Unternehmen beendet werden muss? In jedem Fall einen höheren Arbeitsaufwand, erklärt Manten. Die Verwaltung der Mitarbeiter, zum Beispiel die Organisation von Urlaubsvertretungen oder Arbeitsunfähigkeitszeiten, muss komplett eigenständig organisiert werden. Weiterhin ist es auch nicht immer leicht, geeignete Fachkräfte zu finden: „Gerade in der Schlachtung und in der Zerlegung, das sind körperlich anstrengende Jobs. Deswegen ist es ist ein immer wichtigeres Thema, die Leute zu halten.“