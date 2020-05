Fragen an Reinhard Hesse: „Ohne Gasthof, da fehlt etwas“

1. Nachdem es auch in Welschen Ennest und in Benolpe derzeit keinen Gasthof mehr gibt, stellt sich die Frage: Was soll aus den Orten werden ohne Kneipe?

Ein Dorf ohne Gasthof, da fehlt etwas. Eine sehr bedenkliche Entwicklung. Ein guter Dorfgasthof ist das I-Tüpfelchen einer ausgewogenen Infrastruktur. Familienfeiern, Generalversammlungen, Beerdigungskaffees, nicht zuletzt die Kommunikation der Dorfbewohner - vieles bleibt auf der Strecke. Da muss sich eine Dorfgemeinschaft Gedanken über Alternative machen.

2. In Rahrbach betreibt die Dorfgemeinschaft eine eigene Dorfkneipe, die Taverne 13/13. Wäre das eine Blaupause für Welschen Ennest und Benolpe?

Jeder Ort ist gefordert, seine eigene Chance zu nutzen. Das Beispiel 13/13 in Rahrbach ist nicht ohne weiteres übertragbar. Ich bewundere die Rahrbacher Initiative, da steckt tolles Engagement hinter. Die Taverne 13/13 könnte für das gesamte Rahrbachtal eine Bereicherung werden.

3. Wäre die Dorf AG die richtige Institution für ein solches Projekt?

Die Dorf AG könnte ein Verein sein, um eine ausgewogene Dorfstruktur mit Kneipenszene zu erhalten oder zu schaffen. Derzeit beklagen wir von der Dorf AG aber bereits eine verhaltene Bereitschaft im Rahmen des Wettbewerbs ,Unser Dorf hat Zukunft’. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.