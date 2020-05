Frenkhausen: Warum das Leben in dem Ort so schön ist

1 Was ist Ihr Lieblingsplatz in Frenkhausen?

Es gibt viele schöne Plätze in Frenkhausen, an denen wir uns gern zu verschiedenen Anlässen aufhalten. Am liebsten verbringen wir unsere Zeit aber in den nahe gelegenen Wäldern rund um Frenkhausen.



2 Wo kann man in Frenkhausen am gemütlichsten ein Bier trinken?

Wenn nicht gerade auf dem Schützenplatz, dann in geselliger Runde in unserer Gaststätte „Zum Hobel“. Bei kühlem Bier, leckerem Essen und gemütlicher Atmosphäre erlebt man hier tolle Stunden und schafft nicht immer rechtzeitig den Heimantritt.



3 Wo hat man die schönste Aussicht auf Frenkhausen?

Vom höchsten Punkt des Dorfes, der Frenkhauserhöh, hat man nicht nur einen super Blick auf Frenkhausen, sondern auch auf Olpe und den Biggesee.



4 Was ist am Schützenfest-Wochenende in Frenkhausen der schönste Moment?

Unser Schützenfest ist über die Dorfgrenzen hinaus für die tolle Stimmung am Samstagabend bekannt. Für die Frenkhauser steht aber auch das bisher immer spannend gewesene Vogelschießen ganz vorn. Als Königspaar ist es aber zweifelsfrei die Proklamation. Es ist ein grandioses Gefühl vom Schützenvolk gefeiert zu werden.



5 Welches ist das schönste Gebäude in Frenkhausen?

Das ist schwer zu sagen. Das muss jeder für sich selbst herausfinden.



6 In welchem Verein in Frenkhausen – abgesehen von den Schützen – herrscht die beste Stimmung?

Als Musiker ist das für uns natürlich der Musikverein. Er ist neben dem Schützenverein einer der aktivsten Vereine unseres Dorfes und sorgt immer für ausgelassene Stimmung.



7 Welche Person in Frenkhausen hat einen Orden verdient?

Für uns haben all diejenigen, die sich für den Zusammenhalt im Dorf und für das Vereinsleben einsetzen, großen Respekt verdient.



8 Was ist das Schönste am Leben in Frenkhausen?

In Frenkhausen ist jeder gern gesehen und wird herzlich aufgenommen. Daraus entsteht eine Gemeinschaft, die das Leben in Frenkhausen besonders macht.



9 Welches Event in Frenkhausen – neben dem Schützenfest – darf man nicht verpassen?

Es findet zwar nicht direkt in Frenkhausen statt, ist aber ein wichtiges Frühlingsevent für uns. So ist das Konzert des Musikvereins in der Olper Stadthalle fest in der Jahresplanung verankert. Leider konnte es dieses Jahr ebenfalls nicht stattfinden.



10 Was ist der größte Makel an Frenkhausen?

Kleinere und größere Makel hat wohl jedes Dorf. Für uns ist der nahe Kontakt zur Autobahn sowohl Fluch als auch Segen.



11 Fassen Sie das Leben in Frenkhausen in einem Satz zusammen!

In Frenkhausen zu leben bedeutet, Teil eines Dorfes zu sein, welches sich Neuem nicht verschließt, sondern offen entgegentritt.



12 Was ist der größte Anziehungspunkt für Kinder in Frenkhausen?

In unserer Kindheit war es der Spielplatz mit zugehörigem Bolzplatz. Das ist heute sicherlich noch immer so.



13 Beschreiben Sie die Menschen in Frenkhausen mit drei Adjektiven!

Frenkhauser sind freundlich, aktiv und kameradschaftlich.



14 Wie (wo und mit wem) werden Sie das Wochenende des ausgefallenen Schützenfestes verbringen?

Wir werden uns im Kreise der Familie zu Hause ein schönes Wochenende machen.



15 Was wünschen Sie sich für das Schützenfest 2021?

Natürlich, dass es in gewohnter Form stattfinden kann, ohne gesundheitliche Bedenken und soziale Einschränkungen. Es soll wieder ausgelassen gefeiert werden, um auch unserem Nachfolgerpaar einen grandiosen Start ins Königsjahr zu ermöglichen.



16 Welches Dorfklischee trifft auf Frenkhausen voll zu?

Selbst, wenn man eine lange Zeit im Ausland leben würde, ist man in Frenkhausen jederzeit wieder herzlich willkommen und wird nicht vergessen.

17 Welcher war Ihr bislang schönster Tag als Königspaar?

Wir haben im vergangenen Jahr viele Höhepunkte erleben dürfen. Neben den tollen Schützenfesttagen und dem Jubiläum des Musikvereins sowie der Kapellengemeinde, konnten wir unseren Schützenball Anfang des Jahres ebenfalls in vollen Zügen genießen. Jeder dieser Tage wurde durch unsere Familien und Freunde begleitet und bleibt uns gleichermaßen in schöner Erinnerung.

18 Auf welchen Tag als Königspaar freuen Sie sich noch besonders?

Wir haben uns in den letzten Monaten natürlich sehr auf das diesjährige Schützenfest gefreut. Wir sind uns aber sicher, dass uns noch einige schöne Tage als Königspaar bevorstehen, an denen wir unseren Schützenverein begleiten dürfen. Nicht zuletzt wird der Schützenfestsamstag 2021 ein weiterer besonderer Tag für uns sein.



19 Wofür lohnt es sich, in Frenkhausen zu kämpfen?

Für ein belebtes Dorf, welches auch in Zukunft an einem Strang zieht.