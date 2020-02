Oedingen. Gardetanz-Turnier „Dance for the Money“: Wettstreit in Oedingen wartet in der Kategorie „Prinzengarde“ mit gleich zwei Siegern auf.

Funkengarde aus Fretter gewinnt bei „Dance for the money“

Am Samstag richteten der Förderverein des SV Blau-Weiß Oedingen und das Festkomitee des Oedinger Karnevals im Wander-, Kultur- und Karnevalsverein Oedingen zum vierten Mal das Gardetanz-Turnier „Dance for the Money“ aus. Insgesamt 15 Tanzgarden präsentierten sich in der proppenvollen Schützenhalle in Oedingen dem begeisterten Publikum und vor allem der vierköpfigen Jury aus Oedingen und Elspe.

Die Marketenderinnen aus Welschen Ennest freuen sich über den zweiten Platz. Foto: Michael Meckel

Vier Garden traten in der Kategorie „Prinzengarde“ (eine außer Konkurrenz) und elf in der Kategorie „Funkengarde“ (eine außer Konkurrenz) auf. Und zwar die Funkengarde Messinghausen, Vogt Garde Elspe, Prinzengarde Bamenohl, Marketenderinnen Welschen Ennest, Funkengarde Saalhausen, Prinzengarde Helden, Funkengarde Bamenohl Rote Funken Schönau-Altenwenden, Funkengarde RW Ostentrop/Schönholthausen, Glück-Auf-Garde Meggen, HCC Garde Halberbracht, Prinzengarde Fretter, Funkengarde Fretter, Prinzenballett Neu-Listernohl sowie die Krachergarde Elspe.

Der Jury entgeht nichts

Die Reihenfolge hatte das Oedinger Prinzenpaar Michael I. (Rabe) und Tanja I. (Biermann) in einer Auslosung bestimmt. Der Jury entging nichts und die Regeln waren streng. Für die Wertungen gab es verschiedene Kriterien: Etwa der Aufmarsch, also der Gleichschritt mit der Musik. Bewertet wurden aber auch Uniform bzw. Erscheinungsbild, Ausstrahlung, Schrittvielfalt, Schwierigkeitsgrad und Choreographie. Insgesamt konnten die Garden im Idealfall 75 Punkte erreichen. Das Preisgeld betrug 1600 Euro.

Nach einem rund vierstündigen Wettbewerb standen schließlich die Sieger fest. In der Kategorie „Funkengarden“ gewann die Funkengarde Fretter vor den Marketenderinnen aus Welschen Ennest. Dass die Funkengarde Saalhausen „nur“ auf den sechsten Platz kam, erklärten die Saalhauser auf ihrer Facebook-Seite so: „Punkte mussten wir unter anderem lassen, weil unser traditionelles, seit fast 70 Jahren bestehendes Funkenmariechen einen anderen Hut trägt. In Saalhausen hat die Funkengarde schon immer ein Funkenmariechen, das als Kommandantin den Ton angibt, und so wird es auch immer bleiben. Wir leben und lieben diese Tradition und lassen sie nicht sterben, weil uns bei einem Turnier dafür Punkte abgezogen werden.“

Gleich zwei erste Plätze

In der Kategorie „Prinzengarden“ gab es eine Überraschung, nämlich gleich zwei Sieger. Punktgleich lagen die Prinzengarde aus Helden und die Prinzengarde aus Fretter auf dem ersten Platz. Nach dem Wettbewerb gab es noch eine zünftige Party. Für die richtige Stimmung sorgten DJ Philip Torero und Asphalt Anton.