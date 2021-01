So sieht das neue Logo des GemeindeVerbands Mitte aus.

Kirchen und Verwaltung Gemeindeverband in Südwestfalen gehört jetzt zur Mitte

Kreis Olpe Der Gemeindeverband Siegerland-Südsauerland hat mit Hellweg und Hochsauerland-Waldeck zum "GemeindeVerband Mitte" fusioniert.

An dem Namen muss man sich erst noch gewöhnen. Zum 1. Januar fusionierte der bisherige Gemeindeverband Siegerland-Südsauerland, ansässig in der Olper Friedrichstraße, mit den beiden Gemeindeverbänden Hellweg, Hochsauerland-Waldeck zum neuen „GemeindeVerband Mitte im Erzbistum Paderborn“.

Der neue GemeindeVerband unterstützt mit rund 140 Mitarbeitenden an den Standorten Soest, Meschede und Olpe 256 katholische Kirchengemeinden zwischen Hamm und Siegen als Dienstleister bei den Aufgaben der Kirchenverwaltung. Wie schon der Vorgängerverband bietet er Verwaltungshilfe für die angeschlossenen Kirchengemeinden, ist mit der Wahrnehmung der Interessen der Kirchengemeinden gegenüber den Behörden beauftragt.

Verband vertritt 256 Kirchengemeinden

Der neue Gemeindeverband Mitte ist gleichzeitig Mehrheitsgesellschafter von drei Tochtergesellschaften in der Kinderbetreuung, die Kita GmbHs Hochsauerland-Waldeck, Hellweg und Siegerland-Südsauerland. Diese GmbHs sind wiederum Träger von kirchliche 182 Kindertageseinrichtungen im neuen Verbandsgebiet.

Es war eine Fusion auf Raten. Schon während des Kooperationsprozesses in den vergangenen Jahren hatte man die Kompetenzen und Ressourcen der drei selbstständigen Kirchenverwaltungseinheiten nach und nach gebündelt. Die sei der richtige und logische Schritt, um die Kirchenverwaltung und die Arbeit in den Gemeinden vor Ort zukunftssicher aufzustellen, so Josef Mertens, Geschäftsführer des neuen Gemeindeverbands, der bereits seit 2017 die Geschäftsführung aller drei jetzt fusionierten Einzelverbände innehat, auf der Homepage des neuen Gemeindeverbands.

Bis 2023 sollen auch beiden anderen Gemeindeverbände im Erzbistum, im Osten Paderborn und Bielefeld sowie im Westen Hagen und Dortmund, ebenfalls fusionieren.

Sitz in Meschede, Außenstelle Olpe bleibt

Die neue Kirchenverwaltung der GemeindeVerbands Mitte hat ihren zentralen Sitz in Meschede haben. Die Mitarbeitenden verteilen sich dann auf die Standorte Soest, Meschede und Olpe, so dass auch künftig die regionale Nähe gegeben sein wird. Ein neues, gemeinsames Logo und eine gemeinsame Internetpräsenz sind von außen wahrnehmbare Zeichen des offiziellen Zusammenschlusses.

Kita GmbHs bleiben selbstständig

Die drei Kitas GmbHs im Verbandsgebiet haben laut Geschäftsführer Michael Stratmann nicht fusioniert, sie bleiben weiterhin selbstständig. Die wesentliche Änderung ist hier, dass die 182 kirchlichen Kitas mit dem neuen Gemeindeverband nun einen gemeinsamen Hauptgesellschafter haben. Da die Kitas GmbHs auch weiterhin an den bisherigen Standorten präsent sein werden, werde sich im täglichen Geschäftsbetrieb nichts ändern, so Stratmann.