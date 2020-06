Gerlingen: Hier gibt es Grillwürstchen aus dem Automaten

Gerlingen. Vor der Metzgerei Weber in Gerlingen steht ein Genuss-Automat. Dort können Kunden rund um die Uhr Würstchen und mehr kaufen.

Der Genuss-Automat der Metzgerei Weber in Gerlingen. Foto: Verena Hallermann

Die Metzgerei Weber hat sich am Standort in Gerlingen im Zuge der Corona-Krise etwas Besonderes einfallen lassen: Fleischgenuss aus dem Automaten. Seit drei Wochen steht vor dem Metzgereibetrieb in der Elbener Straße ein Automat, der unter anderem mit Grillfleisch und Grillwürstchen bestückt ist.

Rund um die Uhr

Der Automat ist an sieben Tagen die Woche rund um die Uhr zugänglich. Kunden werfen einfach Geld ein und erhalten das verpackte Produkt. „Das wird bis jetzt super angenommen“, berichtet Fleischermeister Thomas Weber. „Es ist unglaublich, von wo die Menschen überall kommen. Die Kunden kommen sogar nachts.“

