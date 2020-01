Gesetz hilft: Eine Chance für Wadim Gatke

Es ist eine jener Jugendsünden, die einen Menschen im schlimmsten Fall das Leben kosten können. Als Wadim Gatke (37) vor 17 Jahren mit seiner 127 PS-starken Yamaha in Dünschede Gas gibt, denkt er nicht daran. Sein 20. Geburtstag liegt erst ein paar Tage hinter ihm. Der Rausch der Geschwindigkeit hat den Motorradfahrer gepackt, wie viele andere seines Alters auch. Als er bemerkt, dass er in einer Kurve mit 150 Stundenkilometern viel zu schnell ist, ist es zu spät. Er prallt mit einem Opel zusammen und mit einem Schlag ist sein Leben ein anderes.

Ein Leben, das nur am seidenen Faden hing: „Ich lag dreieinhalb Tage im Koma, habe es aber so gerade noch geschafft.“ Es folgen die üblichen Therapien und ein halbes Jahr Reha. Wadim Gatke kommt wieder auf die Beine, aber sein linker Arm ist seitdem gelähmt - für immer: „Maßgebliche Nervenstränge waren damals durchtrennt worden, die Arterie auch.“

In Kasachstan geboren

Seither muss der in Kasachstan geborene und getrennt lebende Vater von zwei Kindern zwar mit seinem kräftigen rechten Arm auskommen, seine optimistische Ausstrahlung und sein ansteckendes Grinsen hat er aber nicht eingebüßt: „Ich bin froh, dass ich hier eine echte Chance bekomme“, sagt er.

Wadim Gatke (links) und sein Chef Sascha Becker: Der 31-jährige gründete vor sieben Jahren als 24-jähriger sein eigenes Unternehmen - mit Erfolg. Foto: Josef Schmidt / WP

Womit wir beim eigentlichen Thema dieser Geschichte sind: Denn Wadim Gatke gehört zu den Menschen, die zwar ein beträchtliches Handicap haben und zum Heer der Langzeit-Arbeitslosen gehören, aber gerne arbeiten möchten. Und die das Jobcenter genauso gerne in den Arbeitsmarkt integrieren möchte. Dabei kommen Wadim Gatke und dem Jobcenter ein Ungetüm zu Hilfe, zum Glück nur ein Wort-Ungetüm: das sogenannte Teilhabe-Chancen-Gesetz. Das bedeutet im Klartext, dass Menschen, die langzeitarbeitslos sind, über einen Zeitraum von fünf Jahren erheblich unterstützt werden, indem der größte Teil der Lohnkosten übernommen wird. Vor diesem Hintergrund, so Gatke, sei es natürlich deutlich einfacher, eine Arbeitsstelle zu bekommen.

Gatke suchte und fand: In dem Fall Sascha Becker aus Grevenbrück, der im fast jugendlichen Alter von 31 Jahren Chef der eigenen Firma BeO am Wassertor 12 in Attendorn ist, die er schon vor sieben Jahren gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Wolfgang Otte gründete.

Aus dem Metall verarbeitenden Mini-Betrieb hat Becker, gelernter Werkzeug-Mechaniker, ein Unternehmen mit immerhin mehr als 30 Beschäftigten und fast 110 Kunden gemacht. Darunter bekannte Namen wie Gedia, Sodecia, Maschinenbau Schneider, Westmarkt und die Kirchhoff-Gruppe.

„Ich habe damals mit 24 den Weg in die Selbstständigkeit gewagt und mit einer Fräsmaschine angefangen“, erinnert sich Becker an sein Start-Up. Im Auftrag der genannten Kunden fertigt er unter anderem Teile für die Autozulieferer, aber auch Haushaltsartikel wie Handschaufeln für Bäckereien oder Aluteile für Mountainbikes. Dass ihm auf seinem Erfolgsweg auch der allgemeine wirtschaftliche Aufschwung in die Karten gespielt hat, weiß Becker: „Ich war halt zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort.“

Zwei Wochen Probezeit

Dem 37-jährigen Gatke habe er natürlich auch wegen des Teilhabe-Chancengesetzes gerne eine Chance gegeben: „Ich bin fasziniert davon, was man alles mit einem Arm und einer Hand hinbekommt. Er ist von sich aus vor einem Jahr auf mich zugekommen und hat gefragt, ob er bei uns anfangen kann.“

Nach einer zweiwöchigen Probezeit habe man dann eingeschlagen, und es bis heute nicht bereut: „Man kann ihn gebrauchen, das Interesse und das Verständnis für unseren Beruf ist da. Es funktioniert.“

Wie es weitergeht, wenn die insgesamt fünf Jahre Förderzeit vorüber sind, müsse man sehen. Wadim Gatke jedenfalls hat nach vielen Höhen und Tiefen seines bisherigen Arbeitslebens, nach unzähligen Bewerbungen, Vorstellungsgesprächen und abgebrochenen Versuchen wieder Hoffnung geschöpft, sogar auf einen Berufsabschluss.

Sascha Becker, der sich selbst zum Geprüften Technischen Fachwirt weitergebildet hat, erklärt, dass so etwas möglich ist: „Nach drei bis fünf Jahren Berufspraxis kann er eine theoretische und praktische Prüfung machen.“ Gatke strahlt bei solchen Aussichten: „So etwas würde ich gerne nutzen.“ Dass das kein Selbstläufer ist, weiß er. Nicht immer läuft alles rund, Schmerzen im funktionsunfähigen Arm sind ein ständiger Begleiter. Mal mehr, mal weniger. Halt und Hilfe finde er aber in der Familie, einer ziemlich großen Familie, die Anfang der 90-er Jahre komplett nach Deutschland übergesiedelt ist. Größenordnung: „Bei der Hochzeit meiner Schwester waren so 270 Gäste. Aber nicht alle waren da.“

Mädchen für alles

Während des Rundgangs durch die Firma zeigt uns Gatke, wo er anpackt, welche Maschinen er bedient, wo er hilft: „Ich sehe mich in der Firma als Mädchen für alles.“ Entgraten, Gewinde schneiden oder Einlegearbeiten an den Maschinen gehören zu seinem Aufgabenbereich.

hier gibt es mehr artikel und bilder aus dem kreis olpe

Wir verabschieden uns mit einem Versprechen: „Wenn das mit dem Berufsabschluss klappt, kommen wir wieder.“ Wadim Gatke strahlt übers ganze Gesicht, auf dem ein Wort geschrieben steht: Zuversicht.