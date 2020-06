Sind seit 50 Jahren ein Paar und feierten ihre goldene Hochzeit: Rolf und Marlies Rüsche aus Neu-Listernohl. Unser Bild entstand in ihrem schmucken Garten.

Das Fest der goldenen Hochzeit feierten die Eheleute Rolf (73) und Marlies Rüsche (71), geborene Luig, Alte Handelsstraße 15. Vor 50 Jahren gaben sie sich in der St. Augustinus-Pfarrkirche vor Pastor Müller das Ja-Wort.

Beide Ehepartner stammen aus dem alten Listernohl und siedelten beim Bau der Biggetalsperre nach Neu-Listernohl um. Sie sind mit dem ehemaligen Golddorf eng verwurzelt. So war Rolf Rüsche im Jahre 1975 Schützenkönig der St. Augustinus Schützen und erkor seine Frau Marlies zur Königin. Als Karnevalsprinz Rolf I. ging der Jubilar im Jahre 1980 in die Annalen des örtlichen Karnevalsvereins ein.

Der Gastronomiebereich war und ist seit mehr als 50 Jahren ihre Berufung. Hier arbeiten die Eheleute leidenschaftlich ganz nah am Kunden, um eine gehobene Küche sowie den passenden Service zu bieten. Sie führten zunächst das Restaurant Krähenhof in Petersburg und nachher- teilweise parallel – das Sternerestaurant „Le Pâté“ am Wohnort Neu-Listernohl.

Erfolg gab ihnen recht

Doch Ende der 80er-Jahre, als sich der Trend „ich feier lieber individuell zu Hause“ durchsetzte, war erneut der Zeitpunkt, etwas Neues zu kreieren. Der gelernte Koch und seine Frau dachten dabei an Partyservice und gründeten Rüsche Catering. Der Erfolg gab ihnen recht.

Im Laufe der Zeit kamen dann Tochter Nicole und Sohn Oliver hinzu, die heute als Geschäftsführer die Geschicke des Unternehmens leiten. Vom Dinner im kleinen, privaten Rahmen bis zu Großveranstaltungen, wie den Internationalen Filmfestspielen Berlin wird heute Eventmanagement von A – Z geboten.

Erste Gratulanten zum runden Ehejubiläum in Neu-Listernohl waren die beiden Kinder Nicole und Oliver sowie Enkelkind Elisa. Das zweite Enkelkind Laura gratulierte per Videochat aus Australien.