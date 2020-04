Graffiti und Banner in Olpe - Unterschrift: Der Dritte Weg

Eine Graffiti-Schmiererei im Olper Weierhohl am Fuß des Ehrenmals und ein Banner, von noch unbekannten Tätern an der Olper Stadtmauer aufgehängt, hat einige Bürger aus der Kreisstadt während ihres Sonntags-Spazierganges aufgeschreckt. Die Graffiti-Schmierereien sind signiert mit dem Schriftzug der rechtsradikalen Splitterpartei „Der Dritte Weg“, die vom Verfassungsschutz NRW seit einigen Jahren beobachtet und in den Jahresberichten aufgeführt wird.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Der oder die Täter wollten den Opfern des Bombenangriffs auf Olpe am 28. März 1945 gedenken, scheuten sich dabei allerdings nicht vor einer strafrechtlich zu verfolgenden Sachbeschädigung. Der Staatsschutz, angesiedelt bei der Hagener Polizei, hat die Ermittlungen an sich gezogen. Details zu den Ermittlungen konnte die Behörde auf Nachfrage nicht geben. Einzig: Das Ausrollen besagter Flagge sei kein Straftatbestand.

Banner von Bürgern abgehängt

Olpes Bürgermeister Peter Weber waren die Schmierereien und das Banner nicht verborgen geblieben. Noch am Sonntag Abend, so versicherte er im Gespräch mit unserer Redaktion, habe er Bauhofleiter Michael De Ryck angewiesen, die Schmiererei am heutigen Montag umgehend zu entfernen. Weber: „Ich bin selbst von aufmerksamen Olpern darauf hingewiesen worden. Das Banner ist bereits am Sonntag von Olper Bürgern abgehängt, die Schmiererei heute von uns entfernt worden.“

Auslöser der Aktion, so vermutet Weber, sei offenbar der Gedenktag der Stadt Olpe zum Bombenangriff auf Olpe am 28. März 1945 gewesen. Weber: „Mein Stellvertreter Markus Bröcher und ich haben wie jedes Jahr dort einen Kranz der Stadt Olpe niedergelegt. Wenig später lag ein weiterer Kranz dort, signiert vom dritten Weg. Den haben wir entfernen lassen, da es sich um ein Grundstück der Stadt handelt und nur wir entscheiden, wer und wann dort etwas ablegt.“

Protest gegen Kranz-Entfernung

Offenbar hätten die Rechtspopulisten mit dem Banner und dem Schriftzug dagegen protestieren wollen. Weber: „Wir haben jedenfalls Strafantrag wegen Sachbeschädigung gestellt.“

Der Schriftzug war am Morgen nicht mehr zu sehen, die Olper Bauhofmitarbeiter Andreas Gummersbach und Dietmar Heuel waren der schwarzen Farbe mit einem Hochdruck-Reiniger und Reinigungsmitteln erfolgreich zu Leibe gerückt.

Der Vorsitzende des Dritten Weges, Klaus Armstroff, war telefonisch nicht zu erreichen. Eine Antwort auf unsere E-Mail-Anfrage blieb bisher aus.