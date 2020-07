Grüne fürchten nach Großbrand weitere Ruinen mitten in Olpe

Olpe. Nach dem Großbrand in Olpe sehen die Grünen die Stadt in der Verantwortung: Realschule und Bahnhof müssten besser gesichert werden.

Nachdem es zuletzt mehrfach Fälle von Brandstiftung im alten Bahnhof und der ehemaligen Realschule gegeben hat, werfen die Grünen der Stadt Olpe vor, zu wenig für den Erhalt und die Sicherung der Gebäude getan zu haben.

Nach dem Großbrand in der Realschule am Montag erklären die Grünen in einer Stellungnahme: „Das Gebäude stand, für jeden Bürger offensichtlich, seit der Schließung verwahrlost herum. Jetzt steht mitten in der Stadt eine Brandruine!“ Die Partei fürchtet, dass dies nicht der letzte Vorfall dieser Art bleibt. „Wie lange wird es dauern, bis erneut ein Brand ausbricht und Gefahr für Leib und Leben von Feuerwehr und Anwohnern entsteht?“

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Auch für das frühere Bahnhofsgebäude tue die Stadt zu wenig: „Für den Bahnhof besteht auch nach Jahren noch kein Konzept, ob und wie das Gebäude genutzt werden soll oder ob gar der Abriss droht. Die Stadt hofft auf eine Richtungsentscheidung/Befreiungsschlag durch den laufenden Architektenwettbewerb. Dabei gibt es einen klaren Ratsbeschluss, dass das Bahnhofsgebäude zu erhalten ist.“

Zudem habe der Vandalismus zuletzt auch auf die leerstehenden Fabrikgebäude entlang der Finkenstraße übergegriffen: „Olpe droht in zentraler Lage zu Ruinen zu werden.“

Bauzäune, Alarmanlagen und Kameras

Die Grünen fordern die Stadt auf, umgehend für eine ausreichende Sicherung der betreffenden Gebäude zu sorgen. Dies könne durch Bauzäune und die Installation von Alarmanlagen und Kameras geschehen. Für den Abriss der Realschule müsse zudem ein klares zeitliches und finanzielles Konzept vorgelegt werden. Bislang gebe es nicht einmal ein gesichertes Gutachten darüber, was ein Abriss aufgrund der möglichen Schadstoffbelastungen kosten würde.

„Gleiches gilt für den absehbaren Abriss des Rathausgebäudes. Hier wurden bisher noch keine belastbaren Zahlen vorgelegt, noch gibt es Untersuchungen zur möglichen Schadstoffbelastung. Erst in Kenntnis dieser finanziellen Belastungen, darf und kann der Stadtrat über die Kosten für die Bebauung des Bahnhofsgeländes mit dem neuen Rathaus entscheiden.“

Die einst visionären Aussichten auf einen neuen Innenstadtbereich von der Finkenstraße bis zum Freizeitbad drohen, so fürchten die Grünen, derzeit eher zu einem Alptraum für alle Bürger zu werden.