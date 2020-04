Grüne im Kreistag Olpe: Massentests wirksames Instrument

Nach ihrer aktuellen Fraktionssitzung melden sich die Grünen im Kreistag Olpe zum Thema Corona zu Wort. Grünen-Fraktionssprecher Fred Josef Hansen erklärte im Gespräch mit unserer Redaktion, dass verstärkte Gruppentests insbesondere in Senioren-Häusern eine wirksame Strategie im Kampf gegen die weitere Ausbreitung dort sein könne.

Hansen: „Mit diesem Verfahren können beispielsweise sämtliche Mitarbeiter einer Station zusammen getestet werden. Kommt dann ein positives Testergebnis heraus, weiß man zumindest, dass das Virus bei irgendeinem der Getesteten vorhanden ist.“ Dann könnten schnell umfangreiche Reaktionen erfolgen. Mit Hilfe dieses Verfahrens könnten in einem kurzen Zeitraum umfangreichere Testergebnisse erzielt werden.

Ähnlichkeiten zu Heinsberg

Zu den Gründen für die momentan kritische Situation im Kreis Olpe, in dem eine überdurchschnittliche Infizierten- und Todeszahl beklagt wird, haben die Grünen mehrere Erklärungsansätze: „Wir haben hier ähnliche, vorwiegend dörfliche Strukturen wie im Kreis Heinsberg. Auch dort wurde Karneval noch zu einem Zeitpunkt gefeiert, als das Virus unterwegs war.

Im einigen Regionen im Kreis Olpe gebe es nach den Erkenntnissen der Grünen eine regelrechte Tradition von Ski-Touristen, die Jahr für Jahr in den Winterurlaub nach Ischgl reisen würden und das Virus vermutlich von dort in den Kreis Olpe mitgebracht hätten. Beides habe sich in den Wochen danach negativ auf den Kreis Olpe ausgewirkt.

Allerdings, so die Grünen, könnten die hohen Zahlen auch damit zusammenhängen, dass im Kreis Olpe überdurchschnittlich zahlreich getestet werde.

Dünne Personaldecke bei Caritas?

Ähnlich wie in Heinsberg, könne die Zahl der Menschen, die das Corona-Virus bereits gesund überstanden hätten, um ein Vielfaches höher sein als bisher angenommen. Hansen: „Im Kreis Heinsberg geht man davon aus, dass das etwa 15 Prozent der Bevölkerung sein könnten.“

Grundsätzlich fordern die Grünen einen „deutlich besseren Schutz in den Senioreneinrichtungen. Die Personaldecken nicht zuletzt bei den Caritaseinrichtungen seien möglicherweise zu dünn im Vergleich zu anderen Einrichtungen. Bei zunehmenden Krankheits- und Quarantäne-Fällen bei der Caritas verschärfe sich dieses Problem möglicherweise, so Hansen.

Grundsätzlich sei es wichtig, in den Seniorenhäusern intensiv zu testen, um ein Aufflammen der Corona-Ausbreitung früh verhindern zu können. Auch in den Einrichtungen, in denen Corona noch nicht entdeckt worden sei.