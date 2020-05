Gute Idee: Firma liefert, was jeder Gastronom jetzt braucht

Wer in der Krise als Unternehmen überleben will, darf nicht nur auf die Unterstützung des Fiskus bauen, sondern muss schnell, kreativ und flexibel sein. Dieser Grundsatz kristallisiert sich mehr und mehr heraus. Die Firma Dias Werbung aus Elspe ist ein weiterer Beweis dafür, wie es gelingen kann. Pünktlich zum Re-Start der Gastronomie am kommenden Montag hat das Unternehmen für Gastronomen eine Art „Rund-um-sorglos-Programm“ aus einer Hand kreiert, damit die Wirte die behördlichen Auflagen hinsichtlich Hygieneschutz und Kontaktabstand einhalten können.

Dahinter steht nicht nur eine vorausschauende Geschäftsidee, sondern auch der Versuch, selber mit einem blauen Auge davonzukommen. „Wenn man so will, ist unser neues Gastronomieprogramm unser eigener Gesundheitsschutz“, so Dias-Verkaufsleiter Mike Menn.

40 Prozent weniger Umsatz

40 Prozent des Umsatzes generiert Dias Werbung in normalen Zeiten durch Aufträge aus der Brauereibranche. Seit Beginn der Coronakrise hat sich das Auftragsvolumen in diesem Bereich nahezu verflüchtigt. „Und das wird wohl länger so bleiben“, prophezeit Geschäftsführer Dieter Assmann nach aktuellen Prognosen aus der Branche.

Angesichts der Faktenlage entschied das Unternehmen vor wenigen Wochen, neben der Ausstattung von Dienstleistern vor allem die Gastronomie für den Re-Start in den Focus zu nehmen. In wenigen Tagen wurde ein Gesundheitsschutzprogramm für Hotels und Gastrogewerbe aufgelegt. Dazu gehört praktisch alles von Schutzwänden für Tische und Theken aus Acrylglas oder Polycarbonat in den unterschiedlichsten Formaten, über sogenannte Desinfektionsstelen mit Spendern für Desinfektionsmitteln, Bodenaufkleber, bedruckte „Abstandsteppiche“ bis zu Mund- und Nasenmasken, etc.

„Unser Vorteil ist, dass wir das hier im Haus schnell und kreativ realisieren können“, so Mike Menn. Etwa 1000 Schutzwände hat das Unternehmen mittlerweile bereits produziert und an viele Stammkunden aus der Gastroszene ausgeliefert, ebenso Möbelhäuser und Schulen bestückt.

Markt hat Potenzial

Das Problem der Materialknappheit auf dem Markt hat das Unternehmen nach eigenen Angaben im Griff. Dieter Assmann: „Wir haben treue Lieferanten und haben uns frühzeitig mit Material eingedeckt, auch mit Desinfektionsspendern, die gibt es kaum noch zu beziehen.“ Der Geschäftsführer ist überzeugt, dass der Markt auch in der nächsten Zeit Potenzial haben wird. Denn auch die Außengastronomie, also Biergärten etc. benötigten Schutzausrüstungen. Er geht davon aus, dass die Ordnungsbehörden im Zuge der Coronakrise die Einhaltung der Auflagen überwachen und Versäumnisse sanktionieren werden. Was heißt: Um eine Standardausstattung für Schutz und Hygiene kommt kein Gastrobetrieb herum.

Das Unternehmen hofft, den Auftragseinbruch im Kerngeschäft mit der neuen Ausrichtung zunächst einmal für die nächsten drei Monaten überbrücken zu können. Bisher scheint die Rechnung aufzugehen, bisher musste Dias Werbung noch keinen seiner 28 Angestellten in Kurzarbeit schicken oder gar entlassen.