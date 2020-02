Halberbracht: So lässt das neue Dreigestirn es krachen

Gegen halb acht wurde am Samstagabend auf der Prunksitzung der Halberbrachter Carnevals-Company (HCC) das größte Geheimnis von Halberbacht im wahrsten Sinne des Wortes enthüllt. Denn da betrat das von der Prinzengarde streng bewachte neue und noch vermummte Dreigestirn die Bühne in der proppenvollen Schützenhalle.

Tosender Applaus brandete auf, als die Mitglieder des Dreigestirns enthüllt wurden. Denn die drei sind Narren durch und durch. Prinz Karneval von Halberbracht ist Steffen I. (Hufnagel). Prinz Steffen ist 31 Jahre als und frischgebackener Vater seines vier Monate alten Sohnes Theo.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Steffen I. ist Arbeitsvorbereiter und nicht zum ersten Mal Majestät von Halberbracht. Vor genau 20 Jahren, also im Jahr 2000, war Steffen I. Kinderprinz. Darüber hinaus war er 2007 Jungschützenkönig und 2013 Schützenkönig von Halberbracht. Seine Hobbies sind das Tambourcorps Halberbracht, wo er auch das Amt des 1. Vorsitzenden bekleidet. Ein weiteres Hobby ist der Nagelclub.

Auch Jungfrau und Bauer spielen im Tambourcorps

„Eigentlich war ich ja schon im vergangenen Jahr als Bauer vorgesehen. Doch da konnte ich leider nicht. Nachdem ich da absagen musste, war klar, dass ich diesmal zusagen würde, als die Anfrage kam. Zum Glück arbeite ich in einer Firma in Attendorn. Da kann ich die ganzen Tage mitmachen“, sagte Steffen I. in seiner Antrittsrede. Kurz danach nahm er als Zeichen seiner Macht, den Schlüssel, von seiner Vorgängerin Prinzessin Miriam I. (Druck-Knoche) entgegen.

Auch Jungfrau „Wacholdria“ (Fabian Laukant) ist begeisterter Musiker im Tambourcorps, wo der die Flöte spielt. „Wacholdria“ ist „gebürtige Meggenerin“, 22 Jahre alt und von Beruf Schlosser. 2016 war Fabian Laukant Jungschützenkönig von Meggen.

Jubelprinzen mit Orden ausgezeichnet

Last but not least: Bauer „Battle“ Sebastian Gödde. Er ist 24 Jahre alt und von Beruf Elektriker. Und natürlich ist auch „Battle“ Sebastian Gödde als Trommler im Tambourcorps aktiv Halberbracht aktiv. Wie bei Prinz Steffen ist ein weiteres Hobby der Nagelclub.

Rund drei Stunden zogen die Narren in Halberbracht am Samstagabend alle Register ihres Könnens. Geboten wurden unter anderem die Büttenrede von Joe Piper, die Prinzengarde der HCC, Hausmeister Lampe, der TuS, Gardetanz Sky Fly’s und der Showtanz HCC.

Außerdem wurden die Jubelprinzen Heinz Fleisch und Fabian Klein, die vor 25 Jahren Prinz und Kinderprinz waren, mit einem Orden ausgezeichnet.