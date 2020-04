Heggen: Sondermann-Insolvenz ohne Stellenabbau abgeschlossen

Die Firma Sondermann in Heggen hat die Insolvenz abgeschlossen.

Heggen. Nach Abschluss des Insolvenzverfahrens blickt Sondermann Metallbau in Heggen wieder in die Zukunft. Mitarbeiter wurden nicht entlassen.

Die Sanierung des

Unternehmens Sondermann Metallbau aus Heggen ist abgeschlossen worden, ohne dass Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verloren haben. Das Amtsgericht Siegen habe das im vergangenen Jahr eingeleitete Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung aufgehoben, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Der geschäftsführende Gesellschafter Ralf Sondermann hatte den Insolvenzantrag gestellt, nachdem existenzbedrohende Verluste aus einem großen Bauprojekt entstanden waren. Unter Mithilfe des Sanierungsberaters und Insolvenzverwalters Rechtsanwalt Thorsten Klepper aus Hagen wurden die Firma Sondermann durch das Insolvenzverfahren geführt und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen in enger Zusammenarbeit mit der Volksbank Bigge-Lenne erarbeitet und umgesetzt. Personalmaßnahmen mussten nicht ergriffen werden, da die Auftragslage nach wie vorhervorragend sei.

Unterstützung von Lieferanten, Mitarbeitern und Kunden

„Alle Lieferanten, Mitarbeiter, Kunden und auch unsere Hausbank haben uns in dieser schwierigen Phase sehr unterstützt“, sagt Ralf Sondermann. „Ohne professionale Hilfe im Hinblick auf die Möglichkeiten der Insolvenz in Eigenverantwortung wären wir wohl nicht mehr am Markt vorhanden.“ Die Eigenverwaltung ist ein eigens konzipiertes Insolvenzverfahren, das die Möglichkeit bietet, das Unternehmen durch die Geschäftsleitung selbst, innerhalb eines Insolvenzverfahrens, zu sanieren.

„Dies kann natürlich nur klappen, wenn die Geschäftsleitung rechtzeitig professionelle Berater an Bord holt, die die rechtlichen Schwierigkeiten der Insolvenz kennen und die Geschäftsleitung dementsprechend beraten“, so Rechtsanwalt Thorsten Klepper, der den Insolvenzplan konzipiert hat.

Mit dem Beschluss über die Aufhebung des Insolvenverfahrens können die Firma Sondermann und die Mitarbeiter nun wieder, mit uneingeschränkter Leistungsfähigkeit, in die Zukunft schauen.