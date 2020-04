Hobby in Corona-Zeiten: Gerhard Wachtel (Rhode) baut Modelle

Wer in Corona-Zeiten ein Hobby für Zuhause sucht und handwerklich geschickt ist, darf bei Gerhard Wachtel aus Rhode anklingeln. Der 82-Jährige grinst übers Gesicht: „Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Aber wer damit anfangen möchte, dem gebe ich gerne ein paar Tipps.“ Einen vorweg: „Auf jeden Fall klein anfangen.“

Über diese Phase ist Wachtel längst hinaus. In seinem kleinen Werkstattzimmer stapeln sich meterhohe Modelle: Motor- und Segelschiffe in allen Variationen, an der Decke ein Segelflugzeug mit beachtlicher Spannweite und auf der Werkbank das Gerüst für einen Leuchtturm, der auch irgendwann 1,20 Meter in die Höhe ragen soll. Dazu wasserfest und für blinkende Lichter auch elektrifiziert. „Das ist mein dritter Leuchtturm, zwei habe ich verkauft, einer davon ist in Kreuztal gelandet, der zweite, rund 1,60 Meter hoch, hat in Oberveischede seine Heimat gefunden.“

Seine neuesten Exemplare

Die Leidenschaft Wachtels gehört aber dem Bootsbau, worüber wir bereits berichtet haben. Jetzt hat er sich gemeldet, um erstens seine neuesten Exemplare zu präsentieren, um für sein Corona-geeignetes Hobby zu werben und um sich seinen größten Traum zu verwirklichen.

Gerhard Wachtel hat ein Händchen und eine Passion für Motor- und Segelschiffe. Am liebsten würde er einmal eine kleine Ausstellung in Olpe veranstalten. Foto: Josef Schmidt / WP

Die neuen Exemplare - das sind ein naturgetreues Torpedo-Küstenschiff der ehemaligen Nationalen Volksarmee namens „Iltis“ und ein original „Gaffelschoner“, den er „Fliegender Holländer“ getauft hat: „Das ist ein Segelschiff, wie man es heute noch regelmäßig in den Niederlanden sehen kann. Ein typisches Touristenschiff.“

Wachtels Augen glänzen, und er erklärt mir als ausgewiesenem Meeres-Greenhorn, was ich bewundere: „Das ist die Rah, das der Großbaum und das der Mast.“ Gemeint ist die Konstruktion, die das größte Segel des Gaffelschoners trägt. Alles fein säuberlich gearbeitet, Stück für Stück, Zentimeter für Zentimeter vermessen, geschnitten und geleimt.

Wesentlichste Charaktereigenschaft neben handwerklichem Geschick und technischem Knowhow: Geduld. „Einige Monate brauche ich dafür. Mittlerweile habe ich ja Übung“, sagt Wachtel, der beruflich vorbelastet ist. Wachtel ist ein gebürtiges Nordlicht: „Ich stamme aus Mölln und habe Bootsbauer gelernt.“ Viele Jahre hat er bei einem namhaften Sportbootsbauer gearbeitet, war bei der Entwicklung von olympiatauglichen Ruderbooten hautnah dabei.

Eigentlich ein Nordlicht

Durch einen Umzug der Eltern fand er den Weg ins Sauerland, heiratete dort und ging wieder zurück in seine Heimat. Doch das Heimweh seiner Frau habe die Familie wieder zurückgeführt. „Und so wohne ich jetzt fast 50 Jahre hier in Rhode. Und baue seit einigen Jahren Modelle.“

Seinen größten Wunsch konnte sich der 82-Jährige bisher noch nicht erfüllen: „Ich würde meine Modelle gerne einmal alle zusammen in einer Ausstellung der Öffentlichkeit präsentieren. Die stehen dann auch zum Verkauf.“

Wobei Wachtel versichert, kein Gewinnstreben zu haben: „Mir geht es nur darum, dass ich wenigstens die Kosten für das Material wieder herausbekomme. Verdienen will ich nichts daran.“

Sollte eine Institution, egal ob Banken, Verwaltungen, Schulen oder Ämter etwas für ein Foyer oder den Eingangsbereich suchen, würde er seine Modelle gerne präsentieren. Rückmeldungen bitte an Gerhard Wachtel: 02761/9475735, Email: cdgerd@web.de