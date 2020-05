Hof Biggen: Restaurant am Attendorner Campingplatz eröffnet

Attendorn. Nicole Bergmann und Manfred Eisfeld betreiben das Restaurant „Mit Schmackes“ am Hof Biggen in Attendorn. Was die Gäste in Zukunft erwartet:

Der Name verrät im Prinzip schon alles: Im neuen Restaurant „Mit Schmackes“ am Campingplatz Hof Biggen zwischen Heggen und Attendorn verzaubern Pächterin Nicole Bergmann (51) und Manfred Eisfeld (55), Partner und Koch in Personalunion, ihre Gäste in Zukunft mit Hausmannskost. Selbstgemachte Rinderrouladen, Schnitzelteller, Schweinebraten, genauso aber auch vegetarische Gerichte, Waffeln, Kuchen und Eis stehen auf dem Speiseplan in der neuen Gastwirtschaft.

Öffnungszeiten Öffnungszeiten: Zunächst montags und dienstags Ruhetag. Ansonsten täglich ab 11.30 Uhr durchgehend warme Küche. Samstags gibt es wechselnde frische Eintöpfe. Gesucht wird noch eine Aushilfe für den Service-Bereich. Kontakt: www.mit-schmackes-attendorn.de; info@mit-schmackes-attendorn.de. Auf der Internetseite finden sich aktuelle Infos samt Speisekarte Telefon von Nicole Bergmann: 0171 / 6474962

Die gelernte Köchin, geboren in Berkheim-Erft, und der gelernte Koch, bekannt aus ihrer langen Zeit im mittlerweile geschlossenen Gasthof Rosenthal, öffnen am Donnerstag offiziell ihre Türen am Hof Biggen. Eigentlich wollten die beiden schon vor Wochen ihre Gäste willkommen heißen. Doch dann machte die Coronakrise dem Ehepaar einen Strich durch die Rechnung. Mittlerweile dürfen die Gastronomiebetriebe – unter Einhaltung strengster Hygiene- und Abstandsregeln – wieder für Besucher öffnen.

Kleine Terrasse schick machen

Ungeachtet dieser verspäteten Eröffnung freut sich Campingplatzbetreiber Jens Boenicke über seine neuen Mieter. „Ein Restaurant gehört einfach zu einem Campingbetrieb dazu. Unsere Gäste wollen abends auch gerne mal gemütlich beim Essen im Restaurant zusammensitzen.“ Mit Nicole Bergmann und Manfred Eisfeld hat der Eigentümer ein Wirtepaar gefunden, das über langjährige Campingplatz-Erfahrung verfügt. Nicht weniger als 15 Jahre betrieben die beiden nämlich das Restaurant Gut Kalberschnacke an der Listertalsperre.

Neben den vielen Urlaubern gehören die Arbeitnehmer aus dem nahe gelegenen Industriegebiet Wiethfeld zum künftigen Besucherklientel. Und natürlich jeder, der auf der Fahrt von Attendorn nach Finnentrop oder auf dem umgekehrten Weg Appetit bekommt – vom Autofahrer bis zum Biker.

Punkten können die beiden Gastronomen vor allem mit ihrer Erfahrung, seit vielen, vielen Jahren arbeiten Bergmann und Eisfeld zusammen im Restaurantbetrieb. „Ohne diese Erfahrung hätten wir hier am Hof Biggen auch nicht aufgemacht“, erklärt Manfred Eisfeld im Gespräch mit dieser Redaktion. Und Partnerin Nicole Bergmann, die seit Ende der 1990er Jahre im Sauerland lebt, ergänzt: „Wir freuen uns sehr auf alle neuen Gäste, aber auch auf diejenigen, die schon im Rosenthal und in Kalberschnacke zu uns gekommen sind.“ Da könne man auf einen gewachsenen Kundenstamm zurückgreifen.

Im Hauptraum des Restaurants, das grundlegend renoviert worden ist, stehen bei Normalbetrieb sechs Tische, in dem angrenzenden kleinen Saal, der für bestimmte Events wie Geburtstagsfeiern oder Hochzeiten gebucht werden kann, sind es nochmal sieben weitere.

Kegelbahn noch geschlossen

Rund 40 Sitzplätze sollen zudem auf der kleinen Terrasse vor dem Restaurant, das ebenerdig und damit behindertengerecht betretbar ist, entstehen. Zum Bestand gehört darüber hinaus eine kleine Kegelbahn, die Gruppen anmieten können. Wann diese aufgrund der bestehenden Kontaktsperre jedoch benutzt werden darf, steht noch in den Sternen. Doch trotz aller Unsicherheiten freuen sich die neuen Pächter am Hof Biggen auf ihren Start am morgigen Donnerstag.