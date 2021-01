Hofolpe: Anliegern drohen hohe Beiträge für Straßenneubau

Kanalbau in der Unteren Kampstraße vor gut einem Jahr. Die Straße ist seit Sommer 2020 fertig, über die Anliegerbeiträge wird noch gestritten.

Hofolpe Streit um Anliegerbeiträge in der Unteren Kampstraße in Hofolpe geht in die nächste Runde. Happyend für alle ist nicht in Sicht.

Der Kanalbau und die Sanierung der Unteren Kampstraße in Hofolpe ist seit einem halben Jahr abgeschlossen, die Höhe der Anliegerbeiträge aber immer noch unklar. Das soll sich nun ändern, die Gemeinde will in Kürze die Anlieger informieren. Kirchhundems Bürgermeister Björn Jarosz hält sich noch bedeckt, sagt aber: „Das Ergebnis wird nicht alle begeistern.“

Der Streit um die Anliegerbeiträge gärt bereits seit Mitte letzten Jahres. Damals sickerte durch, dass die Grundstückseigentümer, die mit der Gemeinde einen sogenannten Ablösevertrag abgeschlossen hatten, nicht vom neuen, seit 1. Januar 2020 geltenden Kommunalabgabengesetz und damit einer 50-prozentigen Förderung profitieren sollen. Bei einem 700 Quadratmeter großen Grundstück wäre dies eine Ersparnis von rund 3000 Euro.

Ablösungsverträge, bei dem die Anlieger einen Festpreis noch vor der genauen Abrechnung der Maßnahme zahlen, haben den Vorteil, dass alle späteren Veränderungen wie zum Beispiel Preissteigerungen nicht nachberechnet werden. Bei Grundeigentümern, die zunächst nur Raten bezahlen oder die Zahlung gestundet haben, wird die genaue Beitragssumme erst nach der genauen Schlussrechnung der Bauunternehmen ermittelt.

Fürsorgepflicht verletzt?

Als die letzten Ablöseverträge im Frühjahr 2020 abgeschlossen wurden, war das neue Gesetz bereits beschlossene Sache, nur die Ausführungsbestimmungen fehlten noch. Die Anlieger wurden in den Vertragsverhandlungen aber nicht darüber informiert, dass ihnen beim Abschluss eines Ablösevertrags eine mögliche Förderung durch die Lappen gehen könnte. Dies hatten einige Betroffene in einer Sitzung des Bauausschusses im letzten Jahr lautstark moniert. Georg Japes, dessen Sohn Anlieger an der Unteren Kampstraße ist, erneuert die Kritik von damals: „Die Gemeinde hätte aus ihrer Fürsorgepflicht bei den Vertragsverhandlungen auf das neue Gesetz und die Sachlage hinweisen müssen.“

Keine Aufklärung

Der damalige Bürgermeister Andreas Reinéry hatte im Juni 2020 versprochen, den Fall schnell aufzuklären. Dies war der Gemeindeverwaltung nicht gelungen, weil es seitens des Gesetzgebers keine klaren Aussagen zur Anwendung des neuen Gesetzes gab. Bürgermeister Björn Jarosz: „Es geht um eine Stichtagsregelung.“ Also, ab wann das neue Gesetz angewendet werden darf und welcher Tag als Stichtag relevant ist.

Sollten nicht alle Anlieger von einem Nachlass der Anliegerbeiträge profitieren, kommt die Politik ins Spiel. Die hatte sich im letzten Jahr bereits hinter die betroffenen Bürger gestellt: „Wenn es so ist, dann darf es keine Ungleichheit geben, dann müssen alle Anlieger in den Genuss kommen“, so Michael Färber, Fraktionschef der Mehrheitsfraktion CDU, im letzten Juni im Gemeinderat.