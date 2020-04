Hofolper Firma rückt Algen an Biggehaus-Fassade zu Leibe

Die Hebebühne schwebt langsam, aber sicher in luftige Höhen. An Bord Lars Keseberg und Thomas Fischer, Gesellschafter der Firma „Algenmax“ aus Kirchhundem-Hofolpe. Sie sind mit Spritzdüsen ausgerüstet und wollen dem Algenbefall an der Fassade zu Leibe rücken.

Das Gebäude, auf das sie es in guter Absicht abgesehen haben, ist für die baulichen Verhältnisse im Sauerland ein richtiges Hochhaus. In Olpe kennt man es nur unter dem Begriff „Biggehaus“.

Weitere Gesellschafter der Hofolper Firma Algenmax sind Rainer Kaufmann aus Wenden sowie der geschäftsführende Gesellschafter Markus Hanses (Kirchhundem). „Diese Größenordnung ist auch für uns kein alltäglicher Auftrag“, räumt Kaufmann ein, „das sind hier rund 1.800 Quadratmeter Fassade. Da werden wir eine Woche beschäftigt sein.“

Die Kirchhundemer Firma Algenmax befreit die Fassade des Bigge-Hauses. Von links: Thomas Fischer, Rainer Kaufmann, Markus Hanses und Lars Keseberg, vor dem technischen Herzstück der Firma, dem Misch- und Pumpsystem für den Spezialreiniger. Foto: Josef Schmidt / WP

Und Markus Hanses fügt hinzu: „Unser Terrain sind meist Putzfassaden, beim normalen Ein- oder Zweifamilienhaus sprechen wir da von rund 200 bis 300 Quadratmetern.“ Dafür, so Hanses, benötige Algenmax nicht mal ein Gerüst, könne vom Boden aus arbeiten: „Ab 11 Metern Höhe brauchen wir die Arbeitsbühne.“ Wie eben beim Biggesee-Hochhaus an der L 512 mit seinen etwa 40 Metern Höhe, 45 Wohnungen (plus Penthouse), verteilt auf 13 Stockwerken.

Umweltverträglich wie möglich

Jetzt geht es um Algenbefall an der von der Bigge abgewandten Seite und an beiden Kopfseiten. Die Algen müssen weg, so umweltverträglich wie möglich, wie Rainer Kaufmann versichert: „Wir nutzen eine sanfte Reinigungsmethode mit einer eigenen Wasseraufbereitungsanlage.“ Kaufmann und Hanses zeigen uns ihr technisches Herz, die Misch- und Pumpanlage, die in einem gewöhnlich aussehenden Sprinter Platz hat. Hanses: „Algen finden wir insbesondere bei wärmegedämmten Fassaden, auf denen sich speziell im Herbst und Winter Feuchtigkeit in Form von Tauwasser hält und den Organismen leichtes Spiel bietet.“ Die Nässe könne dort schlecht abtrocknen, der ideale Nährboden für Algen.

Der größte Teil des Bigge-Hochhauses ist mit einer Metall-Fassade wärmegedämmt, und während ich mir die Reinigungstechnik erklären lasse, legen Lars Keseberg und Thomas Fischer in etwa 30 Metern Höhe schon los.

Sanftes Abspülen

Rainer Kaufmann: „Zunächst behandeln wir die Algen mit einem Spezialreiniger, der die Organismen austrocknet. Dadurch verlieren sie die Haftung an der Fassade und wir können sie anschließend mit klarem Wasser sanft abspülen. Dazu nutzen unsere Leute eine Breitstrahldüse und holen die gelöste Alge von der Wand.“

Das benötigte Wasser werde in der mitgeführten Aufbereitungsanlage nach den gesetzlichen Vorgaben gereinigt, könne danach wiederverwendet oder der Kanalisation zugeführt werden.

Das Auftragsvolumen für die Algenreinigung des Bigge-Hochhauses, so sagt Geschäftsführer Hanses, liege bei etwa 20.000 Euro. Alle Bewohner würden während der Reinigung kaum beeinträchtigt.

Mit ihrem Verfahren bereisen die Kirchhundemer die halbe Republik. Markus Hanses: „So etwa von Aachen über Köln bis Winterberg und südlich ins Hessische bis kurz vor Darmstadt.“