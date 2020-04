Hünsborn: Falkner Alexander Fischer rettet die Greifvögel

Hünsborn. Alexander Fischer hat eine „Greifvogel-Praxis“ in seinem Garten in Hünsborn. In zwei Volieren behandelt er verletzte Tiere.

Aktueller Patient von Alexander Fischer ist ein Rotmilan. Vor zwei Wochen hatte der Greifvogel einen Unfall bei Hilchenbach und wurde von einem Lkw erfasst. Jetzt wird er gehegt und gepflegt in einer der beiden Volieren im Garten des Hünsborners. „Er hat eine Verletzung am Auge, kann sich nicht mehr richtig orientieren. Er ist noch nicht austherapiert, deshalb behalte ich ihn erst einmal noch eine gewisse Zeit hier“, sagt der 51-Jährige. Er ist mit Leib und Seele Greifvogelbeauftragter der Hegeringe Drolshagen, Olpe und Wenden.

Durch die Zusammenarbeit der Unteren Naturschutzbehörde mit den Jägern sei die Tätigkeit der Greifvogelbeauftragten entstanden, so Falkner Fischer: „Anfangs habe ich die Greifvögel an große Auffangstationen weitergegeben. Dann habe ich gedacht, da kann ich mich doch zum Teil auch selber drum kümmern. Seit 2010 habe ich eine Tierhegegenehmigung vom Kreis Olpe.“ Im Garten des Hünsborners ist so eine Greifvogelauffangstation entstanden. Zwei großzügige Volieren dienen als Behandlungsort für verletzte Tiere. Jede Voliere entspricht den gesetzlichen Anforderungen, um die Greifvögel artgerecht für eine längere Zeit unterzubringen.

Anruf von Polizei oder Feuerwehr

„Greifvögel haben mich schon immer begeistert“, erzählt Alexander Fischer. Er schwärmt von der Sinnes- und Sehleistung, der Orientierung der Tiere: „Die Jagdflüge sind einfach faszinierend. Sie sind uns sehr weit voraus. Seit Millionen Jahren bewegen sie sich in der Luft. Wir sonst so ‚genialen‘ Menschen können das gerade mal seit knapp 200 Jahren.“

Kreis Olpe Nistkästenaktion Im Jahr 1993 machte Alexander Fischer seinen Jagdschein. 2008 absolvierte der Hünsborner seine Falknerprüfung. Besonders freut sich der 51-Jährige, dass sich in Hünsborn eine kleine Naturgruppe gebildet hat. Jedes Jahr führt diese unter anderem eine Nistkästenaktion durch und sorgt für die Kartierung der Greifvogelhorste Kontakt: Alexander Fischer, 0176/21701390.

Wenn ein Greifvogel in Not ist, bekommt der Hünsborner einen Anruf von Polizei, Feuerwehr oder Unterer Naturschutzbehörde des Kreises Olpe. Seinen ersten Einsatz als Greifvogelbeauftragter hatte er am 9. November 2010: „Ein Mäusebussard war in der Kläranlage auf der Griesemert in ein Wiederbelebungsbecken geflogen und kam nicht mehr raus. Ich bin dann mit der Watthose hinein und habe ihn herausgeholt.“ In den folgenden fast zehn Jahren gab es viele weitere Rettungseinsätze. Insgesamt hat sich Fischer um ca. 150 Tiere gekümmert. Darunter fast alle hier vorkommenden Eulenarten, wie Uhu, Waldkauz, Waldohreule, Sperlingskauz und Raufußkauz. Auch die Greifvögelpalette war groß: Bussarde, Turmfalken, Fischadler, Habicht und Sperber sowie Wespenbussard und Baumfalke wurden versorgt.

Zusammenarbeit mit Tierärzten

„Ich bin dankbar für die tolle Arbeit und Hilfsbereitschaft der Tierärzte im Kreis Olpe“, betont Alexander Fischer. Besonders dankt er der Praxis Wetengel in Gerlingen, aber auch Bärbel Hermann (Vahlberg), der Praxis Seigerschmidt (Möllmicke) und der Praxis Rose-Rumpff (Olpe). Etwa ein Drittel der verletzten Greifvögel, zu denen der Hünsborner gerufen wird, können am Ende nicht mehr gerettet werden: „Sie müssen leider eingeschläfert werden.“ Das galt in diesem Jahr auch für einen Bussard in Berlinghausen: „Er hatte eine so große Kopfverletzung, dass sowohl ich als auch der Tierarzt eine Heilung für ausgeschlossen hielten.“

Die Zusammenarbeit mit der Unteren Naturschutzbehörde und den Jägern funktioniert gut, unterstreicht der Greifvogelschutzbeauftragte. Sein Lieblingsgreifvogel ist der Habicht: „Letztes Jahr habe ich zwei junge Habichte, sogenannte Rothabichte, aus Überspannungen von Hühnerställen herausgeholt.“ Die noch jungen Tiere erholten sich schnell. Von einem Dachbalken in über zehn Meter Höhe hat Fischer gemeinsam mit seinem Falknerkollegen Dieter Junge sechs kleine Turmfalken aus ihrem Nest geholt: „Beide Eltern wurden tot in der Nähe gefunden, vermutlich waren Sie vor eine Scheibe geflogen. Die Turmfalken waren noch sehr jung, sie befanden sich im zweiten Dunenkleid und wurden anfangs mehrfach täglich gefüttert. Drei der Turmfalken habe ich später bei mir freigelassen und drei bei meinem Freund und Falknerkollegen auf dem Löffelberg.“ Aus einem Netz über einem Forellenteich befreite der Hünsborner einen Fischadler, der sich darin verfangen hatte.

Drei kleine Waldohreulen

Im vergangenen Jahr wurden Alexander Fischer drei Waldohreulen-Nestlinge aus der Nähe von Trömbach gebracht. Ein Baum mit einem Nest war abgesägt worden. Der Hünsborner zog das Trio zuhause auf: „Bei einer jungen Eule dauert das mindestens 90 Tage.“ Generell sucht er für Jungvögel ein passendes Biotop zum Auswildern, während er Altvögel nach der Genesung an der Stelle frei lässt, an der sie gefunden wurden, damit die Tiere in ihr gewohntes Revier zurück kommen.

Am 12. Januar dieses Jahres half Alexander Fischer einem verletzten Uhu in Iseringhausen, der sich in einem Stacheldrahtzaun verfangen hatte. „Die Leute die ihn entdeckt haben, haben sehr gut reagiert und nicht versucht, das Tier aus dem Draht zu ziehen, sondern den Stacheldraht abgeschnitten“, berichtet der Hünsborner, der das verletzte Tier zur Olper Tierärztin Dr. Corinna Rose-Rumpff in den sonntäglichen Notdienst brachte: „Der Uhu hatte eine Fußverletzung und mehrere Verletzungen in der Flughaut, die genäht werden mussten.“

Auch einen Schwan behandelt

Einmal war Alexander Fischer bei einem Schwan im Einsatz. Dieser sei den Menschen in Olpe im Winter 2018/2019 als total aggressiv aufgefallen: „Die Polizei hat ihn eingefangen und zu mir gebracht. Er hatte sich am Fuß verletzt und hinkte. Ein paar Tage Erholung in der Voliere mit Vollpension und dann ging es zurück an die Bigge.“

Keine Frage: Alexander Fischer hat ein Herz für Greifvögel. „Jeder hat sein Hobby, es macht einfach Spaß“, sagt der 51-Jährige, der beim Bauhof der Gemeinde Wenden arbeitet. Seine „Greifvogel-Praxis“ im Garten möchte er noch erweitern: „Ich will nächstes Jahr noch eine dritte Voliere bauen. Die Pläne habe ich schon im Kopf.“