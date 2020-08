Iseringhausen: Hochwertiger SUV gestohlen

Iseringhausen. Ein hochwertiger SUV wurde in der Antoniusstraße in Iseringhausen gestohlen. Es handelt sich um einen BMW X4. Polizei bittet um Hinweise.

In der Nacht zu Dienstag wurde gegen 3.45 Uhr der Leitstelle der Polizei Olpe ein Diebstahl eines hochwertigen SUV in der Antoniusstraße in Iseringhausen gemeldet. Der Besitzer hörte gegen 3.30 Uhr, dass ein Auto gestartet wurde, schaute aus dem Fenster und sah, wie unbekannte Täter mit dem Fahrzeug in Richtung Autobahn davonfuhren. Wie sich die Täter Zugang zum Fahrzeug verschafften und dieses starteten, ist unklar und Teil der Ermittlungen. Der Pkw verfügte über ein „Keyless-Go-System“.

Sylt-Aufkleber auf der Rückseite

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen BMW X4, Erstzulassung 2019 mit Olper Kennzeichen. Als Besonderheiten besitzt der Pkw einen nicht serienmäßigen schwarzen Kühlergrill und einem silbernen Sylt-Aufkleber auf der Rückseite. Der Wert des SUV liegt im hohen fünfstelligen Eurobereich.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.