Johannes Hille: Werte-Kompass hilft in der Coronakrise

Johannes Hille aus Grevenbrück lebt seit vielen Jahren in Asien und erinnert sich gut an den 26. Dezember 2004, als nach einem Seebeben eine riesige Flutwelle über die Küsten Asiens hinweg rollt, das rund 230.000 Menschen in 14 Ländern ihr Leben kostete. In Indonesien, Thailand, Sri Lanka und Indien werden ganze Landstriche verwüstet. „Ich war zu dieser Zeit in Sri Lanka beschäftigt und hatte die Verantwortung für rund 500 Angestellte. Einige von ihnen haben an diesem zweiten Weihnachtstag nicht nur ihr Hab und Gut verloren, sondern auch Familie, Freunde und Verwandte. In Zeiten der Coronakrise denke ich oft an diese schreckliche Zeit zurück. In beiden Fällen traf uns eine Naturkatastrophe wie aus dem Nichts, und in beiden Fällen erleben die Betroffenen nie dagewesene Konsequenzen.

Auch diesmal bin ich betroffen, genau wie meine Mitarbeiter und deren Familien. Aber es gibt einen Unterschied. Der Tsunami von 2004 hat mich gelehrt, dass es selbst nach einer Jahrtausendkatastrophe weitergehen kann. Ich maße mir nicht an, die Welt und das Leben besser zu verstehen als andere, aber ich teile gerne, was ich damals gelernt habe – und was mir heute, trotz aller Sorgen, Kraft und innere Ruhe gibt.

1. Akzeptanz: Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, versuche ich zu akzeptieren. Es ist sinnlos, sich aufzuregen, wenn sich dadurch ohnehin nichts ändert.

2. Demut: Egal wie das Leben spielt, es bleibt ein Geschenk. Ich hatte das Glück, in Deutschland geboren zu sein – ohne Armut und mit relativer Chancengleichheit. Die meisten Menschen auf der Welt hatten dieses Glück nicht. Diese Dankbarkeit hat mich nie verlassen.

3. Perspektive: Gerade hochentwickelte Zivilgesellschaften erleben mehr Angst als solche in Entwicklungsländern – die Fallhöhe ist höher, der potenzielle Verlust ist größer. Aber gerade dann gebietet es sich, zu versuchen, das große Ganze zu sehen und nicht in Selbstmitleid und Panik zu verfallen.

4. Klarheit: Oft hilft es, seine Perspektive zu ändern und sich zu fragen, wie bedrohlich eine Situation wirklich ist.

5. Geistige Hygiene: Nur wer Halt bekommt, kann auch Halt geben. Jeder Mensch ist ein Produkt seiner Umgebung – es macht also Sinn, sich von Menschen und Stimmen fernzuhalten, die nur das Negative sehen.

6. Solidarität: In Zeiten der Krise sind Gemeinschaft und Zusammenhalt besonders wichtig. Gerade jetzt, wo viele Leute Probleme und Angst haben, sollte man füreinander da sein.

7. Ruhe: Es klingt banal, aber in der Ruhe liegt wirklich die Kraft. Selbst nach dem schrecklichen Tsunami hat sich die Welt weitergedreht. Die Rückkehr in die Normalität ist nicht leicht, aber ich durfte lernen, dass nach jeder Krise auch wieder gute Zeiten kommen.

8. Glaube: Schlussendlich gibt es für mich ganz persönlich noch einen unerschöpflichen Quell an Zuversicht und Halt – meinen Glauben. Der liebe Gott lässt uns nicht im Stich!

Ich kann und will nicht belehren

Diese teils harten Lektionen fügen sich für mich zu einem robusten Werte-Kompass zusammen, der mir in stürmischen Zeiten wie diesen hilft, auf Kurs zu bleiben.

Natürlich kann und will ich niemanden belehren, aber wenn ich eins gelernt habe, ist es, dass wir jede Situation meistern können – mit Solidarität, Umsicht, Vertrauen, Ruhe und einem Schuss Optimismus. Deshalb bin ich überzeugt, dass auch diese Krise eine Chance ist, sich zu besinnen, Abstand zum Alltag zu gewinnen und mehr Gutes zu tun. Das passiert in vielen Bereichen schon, aber wir dürfen alle noch aktiver werden. Dankbarkeit und gegenseitige Anerkennung sind dabei die beste Währung!

Viele internationale Freunde und Kollegen sagen mir nach, dass ich zuweilen doch sehr stoisch oder sogar stur sei. Und sie haben recht! So sind wir Sauerländer nun mal – das ändert auch kein Coronavirus!“