Josef Schmidt: Klare Linie bitte!

Verordnungen, zumal unangenehme, sollten zwingend nachvollziehbar sein. Dass Corona Einschränkungen mit sich bringen muss, ist jedem klar. Wenn aber Touri-Camper und Wohnmobilisten anders gestellt sind als Dauercamper, wiehert der Amtsschimmel. Ist die Ansteckungsgefahr im Wohnmobil größer? Schwebt das Virus vielleicht ungehindert durch Zeltwände hindurch? Und warum dürfen Zweitwohnungen in NRW fröhlich genutzt werden, auf Sylt aber nicht? Bürger, von denen man viel abverlangt, müssen verstehen und nachvollziehen können, was „die da oben“ so aushecken. Sonst ist es mit dem disziplinierten Gehorsam schnell vorbei. Vor allem bei der Lockerung der Verbote wird das wichtiger denn je sein.

Auch interessant