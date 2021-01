Jugendroman aus Attendorn: Wenn die Mutter plötzlich stirbt

Lichtringhausen. Neben ihrem Job schreibt die zweifache Mutter Ramona Barth aus Lichtringhausen an ihrem ersten Buch. Im Kopf eines traumatisierten Teenagers.

„Seit Monaten treibe ich nur wenige Zentimeter unter der Wasseroberfläche. Nicht ertrunken, aber auch nicht richtig am Leben.“ Es ist nur eine kurze Passage, die aber den tiefen Schmerz und die Hilflosigkeit auf den Punkt bringt. Eine Verzweiflung, die sich einstellt, wenn ein geliebter Mensch plötzlich aus dem Leben gerissen wird. So wie die Mama der 16-jährigen Jennifer.

Was schrecklich klingt, ist glücklicherweise fiktiv. Aber durchaus von der Realität inspiriert. „Ich hatte damals – das muss so 2014 gewesen sein – von einem Unfall gelesen, bei dem eine Mutter ums Leben kam“, erzählt Ramona Barth. Die heute 33-Jährige aus Lichtringhausen war zu diesem Zeitpunkt selbst zum zweiten Mal Mama geworden. „Und wie das dann so ist, ist man in dieser Situation so sehr von starken und schönen Muttergefühlen geprägt, dass diese Meldung von der beim Unfall verstorbenen Mutter sehr viel in mir ausgelöst hat“, erinnert sich Barth. Irgendwie musste sie es verarbeiten – und fing an zu schreiben.

Geschichte spielt zu großen Teilen in New York

Barth hat sich in die Rolle des zurückgebliebenen Kindes versetzt und so die Figur der Jennifer Clarkson erschaffen. Ein 16-jähriger Teenager, der mit voller Wucht vom Schicksalsschlag getroffen wird. „Sie ist Einzelkind und sehr behütet in einem Künstler-Haushalt aufgewachsen. Umso härter trifft es sie, als sie plötzlich ihre Mutter verliert, zu der sie eine sehr innige Bindung hatte“, erklärt Barth den zentralen Konflikt in ihrem Roman. Als eine eher introvertierte Persönlichkeit verfällt Jennifer nach dem Unfall ihrer Mutter in eine Depression. „Es ist ein ständiges Auf und Ab. Aber letztendlich habe ich mich dafür entschieden, die Geschichte positiv enden zu lassen“, sagt Barth. Sie möchte der Erzählung eine optimistische Zuspitzung geben. Auch wenn der Titel „Mein Leben für deins“ das Gegenteil vermuten lassen könnte.

Der Roman spielt zu großen Teilen in New York. Warum gerade Amerika? „Gute Frage. Ich glaube, das liegt daran, weil ich schon immer von amerikanischen Serien und dem ganzen Setting fasziniert war“, meint Barth. Sie selbst war zwar noch nie in den USA, eine Reise steht aber definitiv auf der Wunschliste. Irgendwann.

Der Plot von „Mein Leben für deins“ steht bereits – druckfertig ist das Buch aber noch nicht. „Gerade bin ich bei der dritten Überarbeitung. Und muss noch das Ende schreiben“, erzählt Barth. Dann wird der Roman gut 200 Seiten umfassen und nach mehr als sechs Jahren zum Abschluss kommen.

Familien-Trubel ist förderlich für die Kreativität

„Ich habe seit 2014 immer mal wieder geschrieben, aber das Projekt zum Beispiel auch mal eineinhalb Jahre ruhen lassen. “, so Barth. Der Umzug nach Lichtringhausen – ursprünglich kommt die 33-Jährige aus Hamm –, ein Teilzeit-Job als Produktionshelferin in Ennest und nicht zu vergessen die Rolle als Mutter von zwei Söhnen (6 und 14 Jahre alt). „Aber ich brauche auch den Trubel um mich herum. Ich schreibe zum Beispiel auch gerne im Wohnzimmer, wenn die anderen fernsehschauen oder spielen." Obwohl ihre zwei Söhne durch den Corona bedingten Lockdown momentan keinen Präsenzunterricht haben und sie demnach als Mutter im Homeschooling stärker eingebunden ist, funktioniert es mit dem Schreiben erstaunlich gut. „Mein Ziel ist es aber auch, das Buch in diesem Jahr wirklich fertig zu bekommen", sagt Barth und lacht.

Am liebsten möchte die 33-Jährige aus Lichtringhausen. Denn damit kann sie auch allein über die Gestaltung des Covers verfügen – das sie sogar schon fertig gestaltet hat. Darauf zu sehen: eine Nahaufnahme eines weinenden Mädchens, herabfallende Blätter und der Schatten einer Frau im Profil. Düster, melancholisch, aber auch mit Perspektive.

„In erster Linie habe ich das Buch für mich geschrieben. Um eben etwas zu verarbeiten. Mittlerweile würde ich mich aber freuen, wenn auch andere Gefallen an dem Buch finden würden", meint Barth. Sie hat sogar auch schon die ein oder andere Idee für einen nächsten Roman. „Das geht aber in eine völlig andere Richtung. In den Bereich Thriller und Dystopie.“ Es bleibt also spannend. Auch außerhalb der Welt von Jennifer Clarkson.

Interessierte können Schreibprozess verfolgen

Auf ihren Social-Media-Kanälen lässt Ramona Barth potentielle Leser Anteil haben an dem Entstehungsprozess ihres Romans. Dort veröffentlich sie regelmäßig markante Zitate aus dem Buch. Mehr Eindrücke gibt es auf Instagram und bei Facebook.