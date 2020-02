Kandidatenkür der CDU Olpe kurzfristig abgesetzt

Olpe. Der CDU-Stadtverband Olpe hat seine Kandidatenkür am Dienstagabend abgesetzt. Die Einteilung der Wahlbezirke durch die Stadt ist fehlerhaft.

Der CDU-Stadtverband Olpe muss in Sachen „Kandidatenaufstellung“ für die Kommunalwahl im September einen zweiten Anlauf nehmen. Eigentlich sollte die Kandidatenkür für den nächsten Stadtrat am Dienstagabend erfolgen, doch daraus wurde nichts. Grund: Die vorgesehene Wahl für die 19 Wahlbezirke im Stadtgebiet musste kurzfristig von der Tagesordnung gestrichen werden. Grund ist das Urteil des Verfassungsgerichtshofes NRW aus 2019. Demnach müssen die Wahlbezirke bzw. die Anzahl der Wahlberechtigten in einem Bezirk annähernd gleich groß sein. Die bis dato angewandte pauschalierte 25 Prozent-Abweichungs-Regel ist nicht mehr legitim, die Abweichung darf in der Regel nicht größer als 15 Prozent sein. Hinzu kommen noch einige weitere Kriterien wie zum Beispiel die Rücksichtnahme auf gewachsene Ortsstrukturen.

Foto: Birgit Engel / WP

Der Wahlausschuss der Stadt Olpe hatte die Wahlbezirke anhand der neuen Bestimmung bereits neu eingeteilt, allerdings hatte sich dann am vergangenen Montag, also einen Tag vor der Versammlung, herausgestellt, dass nicht alle Kriterien vollständig berücksichtigt wurden. In einem Wahlbezirk gibt es eine Abweichung (20 Wahlberechtigte) von den neuen Regeln, so dass der Wahlausschuss noch einmal tagen muss. „Die Abweichung ist zwar nur marginal, aber wir müssen der Rechtsprechung Genüge tun“, erklärte der Stadtverbandsvorsitzende Markus Arens. Um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein, dürfe die Kandidatenaufstellung nicht vor der abschließenden Entscheidung des Wahlausschusses stattfinden. Arens: „Wir müssen eine neue Wahlversammlung einberufen.“

Die Nominierung des Bürgermeisterkandidaten war davon indes nicht betroffen, weil dieser im Gegensatz zu den Wahlbezirkskandidaten von den Wählern im gesamten Stadtgebiet gewählt wird. Peter Weber, seit 2015 Bürgermeister und einziger CDU-Bewerber, bekam 100 Prozent Zustimmung der 77 anwesenden Mitglieder. Vorab hatte der Neuenkleusheimer betont, „gerne weiterhin Bürgermeister im Dienst der Stadt zu sein, um diese mitzugestalten“. Vor fünf Jahren sei er unter dem Leitsatz der CDU „Olpe gemeinsam gestalten“ angetreten und das sei eben nicht nur eine gute Idee gewesen.

„Wir haben auch geliefert“, betonte Peter Weber und warf in seiner Rede seinen Blick nicht nur zurück, sondern ebenso in die Zukunft. Bei der Aufgabe, eine attraktive Stadt zu entwickeln, habe man viele gute Entscheidungen getroffen und nun gelte es, diese gute Entwicklung fortzusetzen. „Ich stehe dafür, sachorientiert und im Dialog Lösungen zu suchen.“ Seine Themen: Die Entwicklung der Dörfer und das ehrenamtliche Engagement der Bürger, Digitalisierung und Smart City, die Schaffung von Wohnraum, um den Immobilienmarkt mit immer steigenden Preisen zu entspannen und nicht zuletzt die städtebauliche Entwicklung der Kreisstadt, insbesondere rund um den Bahnhof und die Diskussion um den Erhalt des Gebäudes. „Ich persönlich wünsche mir zumindest einen teilweisen Erhalt. Aber ich als Laie möchte keinem Ergebnis von vorneherein eine Absage erteilen“, verwies er auf den Architektenwettbewerb, der herauszufinden soll, „was zu Olpe am besten passt“.