Karneval: Prinz Felix I. regiert die Attendorner Narren

Kreis Olpe Gardebiwak

Am Samstag um 11.11 Uhr startet mit Prinz Felix I. der 22. Kattfiller-Gardebiwak auf dem Alten Markt in Attendorn. Natürlich wird er auch der Kindersitzung am Nachmittag einen Besuch abstatten und den Einmarsch in die Stadthalle bei der große Prunksitzung am Sonntag genießen. Rosenmontag folgen die Besuche bei den Banken, in St. Liborius und abends zahlreicher Lokale der Stadt mit dem Abschluss beim Rosenmontagsball der Roten Funken im Gasthaus. Selbstverständlich wird er auch beim Kinderzug am Rosenmontag dem närrischen Nachwuchs zujubeln. Am Veilchendienstag folgt der große Karnevalsumzug durch die Stadt Attendorn. Anschließend wird bei der „Kattfiller-Sause“ in der Stadthalle weitergefeiert.