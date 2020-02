Karnevalsumzug: Eichhagen will Regen und Sturm trotzen

Eichhagen. Einige Karnevalsumzüge am Sonntag wurden wegen des Wetters abgesagt – nicht aber in Eichhagen. Ab 11.11 Uhr ziehen die Jecken durch das Dorf.

„Lieber tanzen im Regen als gar nicht tanzen“, so lautet am heutigen Sonntag das Motto der Eichhagener Karnevalsgesellschaft. Der 26. Karnevalsumzug durch das Dorf finde in jedem Fall statt, versichert die KG auf ihrer Facebook-Seite. „Das Wetter? Scheißegal, wir sind ja schließlich nicht aus Zucker.“ Ab 11.11 Uhr ziehen die Jecken durch die Straßen

1995 fand in Eichhagen zum ersten Mal der bis heute einzige Karnevalsumzug im Stadtgebiet Olpe statt. Seitdem bemühen sich die Eichhagener Karnevalisten immer wieder, am Großsonntag einen Karnevalszug der besonderen Art auf die Beine zu stellen. Vor allem die kleinen Besucher sollen in Eichhagen auf ihre Kosten kommen. So haben sich die Eichhagener Närrinnen und Narren seit Vereinsgründung im Jahre 2005 auf die Fahne geschrieben, insbesondere Familien, sozialen Einrichtungen und Kindern die Teilnahme am Straßenkarneval zu ermöglichen.

Kindergärten, Schulen und Sportvereine vertreten

Aber auch die Senioren dürfen in Eichhagen nicht zu kurz kommen, so freut sich die EKG seit mehreren Jahren über die Teilnahme des Seniorenhauses Gerberweg der Caritas, die wieder mit einer Gruppe Jecken am das närrische Treiben vom Straßenrand aus teilnehmen und mit Berlinern, Brötchen und Getränken versorgt werden.

Zudem nahmen in den vergangenen Jahren Kindergärten, Schulen und Sportvereine teil. Dieses Jahr freut sich die EKG über die zweimalige Teilnahme des Kindergarten Martinus Olpe sowie der Außenwohngruppe Antonia des Josefshauses Olpe.

Das Motto in diesem Jahr lautet „Jecke gibt es überall, das Universum feiert Karneval“. Es nehmen 18 Gruppen mit etwa 270 Jecken teil. Mit dabei ist natürlich die Eichhagener Karnevalsgesellschaft mit einer bunten Fußgruppe und Mottowagen sowie eine Gruppe mit Motivwagen aus dem Eichhagener Oberdorf.

Änderung für Feier nach dem Umzug

Zudem nimmt die Bürgergesellschaft Olpe als festes und mittlerweile traditionelles Mitglied des Zuges mit ihren Grünen Funken und den Bigge-Jungs teil. Auch über die Teilnahme einer Abordnung der KG Neuenhof darf sich Eichhagen seit vielen Jahren freuen. Daneben begrüßen die Eichhagener zahlreiche Garden, die Lister-Sisters aus Schreibershof, die Sportfreunde Biggetal mit Motivwagen, die Schreibershofer Garde, die Sputnix sowie viele weitere Vereine und Gruppen.

In diesem Jahr gibt es eine Änderung für die Feier nach dem Zug: Aus organisatorischen Gründen muss erstmals die Teilnehmerzahl, für die Feier in der Aula des Jugenddorfs, im Anschluss an den Zug, reguliert werden. Es wurden daher im Vorfeld auf Nachfrage Eintrittskarten ausgegeben. Die EKG bittet diejenigen, die keine Karte mehr bekommen sollten, um Nachsicht.

Der Zug beginnt um 11.11 Uhr am Ortseingang im Unterdorf. Von dort zieht der närrische Lindwurm durch den Ort bis zur Dorfmitte. Parkmöglichkeiten bestehen an der Gaststätte Heuel, dem Ortsausgang Pettmecke und auf dem Sportplatz des CJD.