Kaum Busse nach Bleche: Von der Außenwelt abgeschnitten

Eigentlich stand im Ausschuss für Stadtentwicklung der Bau einer neuen Flüchtlingsunterkunft im Blickpunkt der Diskussion. Doch CDU-Ratsherr Ludwig Möthe brachte ein ganz alltägliches Problem der Flüchtlinge, die in Bleche untergebracht sind, ins Gespräch: Wie von A nach B kommen? Momentan, so Möthe, seien diese Menschen am Rande der Stadt mehr oder weniger von der Außenwelt abgeschnitten, da die VWS-Linie 52 Bleche kaum anfahre. Und mit dem Taxibus kämen die kaum des Deutschen mächtigen Menschen kaum zurecht.

Er bat Drolshagens Bürgermeister Uli Berghof, mit der anderen Busgesellschaft der Region, der Oberbergischen Verkehrsgesellschaft (OVAG) zu verhandeln, ob die nicht Abhilfe schaffen könne.

Fast sieben Kilometer

Möthe: „Den Flüchtlingen bleibt oft nur, zu Fuß nach Drolshagen zu gehen, da Bleche von der VWS kaum angefahren wird.“ Und das bei einer Strecke von etwa sieben Kilometern, wie Möthe auch gestern auf Anfrage noch einmal anführte.

Die OVAG-Buslinie 301, so die Idee Möthes, könne auf ihrem Weg von Gummersbach über Drolshagen nach Olpe eine geringfügig andere Strecke über Bleche fahren. Dafür müsste sie nur den Schlenker über Piene machen.

Gut für alle Dörfler

Das würde nicht nur den Flüchtlingen in Bleche zu Gute kommen, sondern auch den Bürgern in Lüdespert, Hepecke oder Schlade. Möthe erklärte, er sei von Blecher Bürgern angesprochen worden, die dem Unterstützerkreis für die Flüchtlinge angehörten.

Gegen die Idee Möthes hatte im Ausschuss niemand etwas, und Bürgermeister Berghof signalisierte, er werde sich mit den zuständigen Busgesellschaften kurzschließen. Er verwies aber auch darauf, dass die Stadt selbst mit Kleinbussen Abhilfe für die Flüchtlinge schaffe.

Ludwig Möthe, CDU-Fraktion Drolshagen. Foto: privat / WP

Nachfragen unserer Redaktion bei VWS und OVAG bestätigten das grundsätzliche Dilemma des Öffentlichen Personen-Nahverkehrs in den dörflichen Regionen des Sauerlandes.

Seltene Fahrten nach Drolshagen

So bestätigte eine Sprecherin der Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd (VWS) auf Anfrage, dass die Buslinie 52 tatsächlich nur in den frühen Morgenstunden Bleche auf dem weiteren Weg nach Drolshagen und Olpe ansteuere: „Zurück geht es ab Olpe nur mit dem Taxibus. Der ist um 14.23 Uhr in Drolshagen und dann um 14.38 Uhr in Bleche.“ Mehr gebe es nicht.

OVAG-Betriebsleiter Manuel Kippelt zeigte sich auf Anfrage ortskundig, machte aber auf die zeitliche Enge des Fahrplanes und die gesamten Anschlussproblematik aufmerksam: „Grob geschätzt sprechen wir da über mindestens 15 Minuten zusätzliche Fahrzeit. Das ist bei unserer engen Taktung unheimlich viel.“ Die Linie 301 sei Zubringer für den Bahnanschluss in Gummersbach, und wenn man einen solchen Schlenker einarbeiten wolle, „muss vieles mit angepackt werden.“ Da gehörten auch die Lenk- und Pausenzeiten der Fahrer zu. Kippelt: „Kurzfristig ist das nicht machbar, höchstens zum Fahrplanwechsel im Juni oder Dezember.“

Kein Kapazitätsproblem

Die Diskussion um die grundsätzliche Situation der Flüchtlinge in Drolshagen zeigte, dass ein unmittelbarer Unterkunftsdruck zumindest zahlenmäßig nicht besteht. Kämmerer Rainer Lange informierte auf Anfrage aus dem Ausschuss, dass in der Unterkunft In der Wünne in Drolshagen derzeit rund 20 Menschen wohnten, in den Unterkünften in Bleche rund 15.

Da Bleche aber mit zwei Gebäuden Wohnraum für rund 45 Menschen biete, „haben wir zumindest kein Kapazitäts-Problem.“ Einig waren sich die Ausschuss-Mitglieder mit Bürgermeister Uli Berghof, dass die Container In der Wünne auf Dauer aber nicht zumutbar seien.