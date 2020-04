Kein Schützenfest: Holzfamilie in Oberespe spendet Trost

Kreis Olpe. Weitere Schützenvereine im Kreis haben sich entschlossen, ihr Schützenfest wegen der Corona-Pandemie abzusagen.

Weitere Schützenvereine haben ihre Schützenfeste in diesem Sommer offiziell abgesagt:



Bleche

„Aufgrund der derzeitigen Lage und auf Anordnung der Politik wird die St. Josef Schützenbruderschaft Bleche in diesem Jahr ihr Schützenfest nicht feiern können. Die Corona-Krise hat uns gezeigt, wie ohnmächtig wir sind. Es ist jetzt zwingend notwendig zusammenzustehen und die Vorsichtsmaßnahmen, wie z. B. die Vermeidung von größeren Veranstaltungen, einzuhalten. Angesichts der Tatsache, dass viele Menschen an Corona erkrankt sind und sogar viele mit dem Tod ringen, ist wohl kaum jemand in der Stimmung Schützenfest zu feiern. Wir hoffen, im nächsten Jahr wieder in alter Gewohnheit zu feiern. Für die Majestäten Kinderkönigspaar Lea Traut und Fynn Tieste, das Kaiserpaar Susanne und Reinhold Dickhaus (bis 2024), das Königspaar Sonja und Jörg Gutzeit und das Prinzenpaar Sina Banek und Nikolas Koch ist es selbstverständlich, ihre Regentschaft um ein Jahr zu verlängern“, so der Vorstand.

Oberelspe

Auch für die St. Quirinus-Schützen aus Oberelspe wird es in diesem Jahr kein Schützenfest geben. Das 85. Jubiläum des Vereins kann im Juni nicht gefeiert werden (wir berichteten). Doch Christian „Tuddel“ Müller und seine Frau Kathrin, Königspaar im Jahre 2014, hatten zusammen mit ihren Kindern eine kreative Idee. Vor dem Gasthof Müller in der Ortsmitte hat der Werkzeugmechaniker und Holzverarbeiter ein Arrangement aus Holz erstellt, das ein wenig Trost spenden soll. „Unser Offizier Christian Müller hat schon zum abgesagten Osterfeuer einen Eyecatcher aus Holzstämmen erstellt und jetzt für das abgesagte Schützenfest nochmals nachgelegt“, so der Vorsitzende Mario Zelaso. Nicht vergessen wurde eine Bank, die für den notwendigen Abstand sorgt. „Da kann man zumindest zu zweit eine kleine Rast einlegen“, so Zelaso.

Altenhof

Auch die St.-Hubertus Schützenbruderschaft Altenhof wird ihr Schützenfest vom 22. bis 24. Mai nicht feiern. Der Vorstand hat sich aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie nach in einer Videokonferenz entschieden das Hochfest abzusagen. In der Information des Vorstands an die Dorfbevölkerung heißt es: „Unter den gegebenen Umständen ist an eine Planung und auch die Durchführung des Schützenfestes in diesem Jahr nicht zu denken. Die Gesundheit aller steht in diesen Zeiten eindeutig im Vordergrund. Eine Verschiebung in den Herbst ist aufgrund der Unsicherheiten keine Option. Es ist nicht möglich die erforderlichen Maßnahmen wie wie Mindestabstand, Mundschutz und Hygienemaßnahmen einzuhalten. Wir denken besonders an die Familien der Verstorbenen, alle Erkrankten und Notleidenden, aber auch an alle tapferen Helfer in diesen Tagen. Dazu rufen wir alle Schützenbrüder in Altenhof auf über das Christi-Himmelfahrt Wochenende vom 22. bis 24. Mai ihre Schützenfahne aus Solidarität zu hissen. Bleibt alle gesund – es werden auch wieder andere Tage kommen.“