Keine Kürzung der Gelder für Ausschuss-Vorsitzende

Wenden. Vorschlag der Wendener Verwaltung ohne Mehrheit im Rat. 8000 Euro im Jahr hätten eingespart werden können

Eigentlich sollte es den Vorsitzenden der politischen Ausschüsse in Wenden ans Portemonnaie gehen. Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, die ihnen bislang monatlich gewährte doppelte Aufwandsentschädigung der normalen Ratsmitglieder nur noch in den Monaten, in denen auch Sitzungen stattfinden, zu zahlen. Dadurch könnten jährlich 8000 Euro und für die gesamte Legislaturperiode des Gemeinderates insgesamt 40.000 Euro eingespart werden, hieß es aus dem Wendener Rathaus. Nachdem es im Haupt- und Finanzausschuss die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit dafür gegeben hatte, kam diese im Rat jedoch nicht zustande. Es bleibt also alles beim alten.

Zur Vorgeschichte. Im März 2017 hatte der Wendener Rat nach hitziger Debatte die monatliche doppelte Aufwandsentschädigung beschlossen. Zwar wurde geschimpft, dass dies „maßlos übertrieben“ und „unverschämt“ sei, doch gab es am Ende eine große Mehrheit. Die Kommunalpolitiker folgten damals einem neuen Landesgesetz. Ausschuss-Vorsitzende erhielten damit jeden Monat 423,80 Euro, also das Doppelte der Zahlungen an die normalen Ratsmitglieder.

Nur im Sitzungsmonat

Da seit kurzem eine neue Regelung möglich ist, hatte die Verwaltung diese vorgeschlagen: Danach sollten die Vorsitzenden der Fachausschüsse nur noch ein zusätzliches Sitzungsgeld für auch tatsächlich stattgefundene Sitzungen bekommen. Dies beträgt nach der letzten Änderung der Entschädigungsverordnung NRW zum 1. November 2020 aktuell 228,50 Euro.

Dabei geht es um den Rechnungsprüfungsausschuss, den Bau- und Planungsausschuss, den Ausschuss für Bildung und Soziales, den Sport- und Kulturausschuss sowie den Umweltausschuss. Der Bürgermeister als Vorsitzender des Hauptausschusses und des Wahlausschusses erhält als Hauptverwaltungsbeamter keine Entschädigung. Dies gilt auch für den Vorsitzenden des Wahlprüfungsausschusses.

Im Haupt- und Finanzausschuss schien sich eine Kürzung der Aufwandsentschädigung abzuzeichnen. Bürgermeister Bernd Clemens, die Vertreter der CDU (5) und Grüne (1) stimmten für den Vorschlag der Verwaltung, die beiden Politiker der SPD dagegen. Heike Quast (UWG) hatte sich als Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses für befangen erklärt, UWG-Fraktionsvorsitzender Thorsten Scheen enthalten.

Ablehnung ohne Gegenstimme

In der alles entscheidenden Ratssitzung wurde diese Entscheidung dann aber wieder gekippt. Zwar gab es keine einzige Nein-Stimme, aber eben auch nicht die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit. Die fünf betroffenen Ausschuss-Vorsitzenden erklärten sich für befangen und nahmen an Debatte und Abstimmung nicht teil. Vom übrigen Rat stimmten die 17 Politiker der CDU und der Grünen für die von der Verwaltung vorgeschlagenen Kürzung der Aufwandsentschädigung. Die 12 Vertreter von UWG und SPD enthielten sich. Damit wurde die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit nicht erreicht. Es wird in der Gemeinde Wenden also weiterhin eine monatliche Pauschale an die Vorsitzenden der Fachausschüsse gezahlt.

Daran hatte Elmar Holterhof, Fraktionsvorsitzender der Grünen, harsche Kritik geübt. Es sei immer unglücklich, wenn Ratsmitglieder über ihre eigene Entschädigung abstimmen würden. 2700 Euro mehr im Jahr für die Ausschuss-Vorsitzenden halte er nicht für gerechtfertigt: „Das ist ein Schlag ins Gesicht für alle Ehrenamtlichen, die das unentgeltlich machen.“