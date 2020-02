Kirchhundem: Betrunkene Frau (28) verletzt drei Polizisten

Eine Frau in Kirchhundem hat drei Polizisten durch Treten, Schlagen und Kneifen verletzt.

Kirchhundem. Randale in Kirchhundem: Eine 28-Jährige widersetzte sich der Polizei. Sie trat, spuckte und versuchte zu beißen. Drei Beamte wurden verletzt.

Eine Frau in Kirchhundem hat am Montagabend gegen Polizeibeamte randaliert und drei Einsatzkräfte verletzt. Die 28-Jährige habe Gegenstände nach den Polizisten geworfen, sie getreten, gekniffen, bespuckt und auch versucht, sie zu beißen, berichtete die Kreispolizeibehörde am Dienstag.

Die Beamten hatten die Frau gegen 20.30 Uhr aufgefordert, die Örtlichkeit an der Hundemstraße zu verlassen. Als sie dieser Aufforderung nicht nachkam, sollte sie in Gewahrsam genommen werden. Daraufhin widersetzte sie sich den Polizisten.

Die 28-Jährige stand unter Alkoholeinfluss. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus in Lennestadt.