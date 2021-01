Kinderpornografie: Mann aus Kirchhundem muss ins Gefängnis

Kirchhundem/Siegen. Siegener Gericht zeigt Verständnis für einsichtigen Mann, der mit seiner Neigung kämpft. Die Kammer macht keine erhöhte Gefahr aus.

Drei Jahre Haft für zwei Fälle der Zugänglichmachung kinderpornographischer Inhalte, in einem Fall in Tateinheit mit dem Besitz von kinder- und jugendpornographischen Fotos sowie Filmen: das ist das Urteil gegen einen Mann aus Kirchhundem. Er hatte 2017 ein problematisches Hentai-Bild auf einer russischen Internet-Plattform eingestellt. Anfang 2020 waren es drei weitere dieser erotischen Comics im Manga-Stil, in einer Zeit, in die auch sein massenhaftes Herunterladen von Fotos und Videos einschlägiger Art fällt.

Vom Angeklagten gehe keine ernsthafte Gefahr aus

Da die Kammer am Siegener Landgericht nicht genau feststellen konnte, wann die einzelnen Taten geschahen, gibt sie im Sinne einer neueren Entscheidung des Bundesgerichtshofes am Montagmittag noch den rechtlichen Hinweis, dass auch eine Verurteilung nur einer Tat in Betracht komme, statt der ursprünglich angeklagten drei Einzelvorgänge. Staatsanwalt Johannes Giesing hat darauf seine Haftforderung von viereinhalb auf vier Jahre reduziert. Verteidiger Thomas Trapp geht von dreieinhalb auf drei herunter. Wo das Gericht kurz darauf ebenfalls landet.

Der wohl wichtigste Aspekt der Entscheidung für den 39-jährigen Sauerländer: Er wird nicht untergebracht, weder in einer Suchteinrichtung noch in der Sicherungsverwahrung. Obwohl er bereits wegen inhaftiert war und nach seiner Entlassung schon einmal in ähnlicher Form wie jetzt rückfällig wurde und ebenfalls Dateien illegal herunterlud, sehen Richterin Elfriede Dreisbach und ihre Kollegen keine ernsthafte Gefahr, die vom Angeklagten ausgehen könnte. Er habe an sich gearbeitet und alles vermieden, tatsächlich wieder mit Kindern in Berührung zu kommen, sie zu treffen oder sich gar in sie zu verlieben.

Fast 6000 Fotos und hunderte Clips beschlagnahmt

Nach dem realen Fall vor gut zehn Jahren sei es nur noch um das Herunterladen und Betrachten entsprechender Fotos und Videos gegangen. Auf diversen Medien hatte die Polizei im Frühjahr 2020 fast 6000 Fotos und einige hundert Clips beschlagnahmt. Der Mann leidet seit frühester Jugend unter einer narzisstischen Störung, die mit der Pädophilie verbunden und zur Tatzeit höchstwahrscheinlich noch durch eine depressive Episode verstärkt worden sei. Die Pandemie habe beim Angeklagten zu einem völligen Zusammenbruch des Sozialgefüges geführt.

Er saß isoliert zu Hause, sei wieder in Versuchung geraten, „es ging alles wieder los“. Mit dem Sachverständigen nimmt das Gericht eine sehr schweren Störung an: „Wenn er einmal angefangen hat, macht es ihm seine Sucht unmöglich, wieder aufzuhören.“ Dann könnte nicht einmal die Erinnerung an die vorherige Haft oder die stete Überwachung durch die Polizei ihn stoppen.

Keine Revision geplant

Der Angeklagte, darauf legt Elfriede Dreisbach großen Wert, sei ein ruhiger und zurückhaltender Mensch, von dem keine direkte Gewalt ausgehe. Er hole sich durch das Betrachten der Dateien Glücksgefühle und Anerkennung, die er durch seine Erkrankung anders nicht erlangen könne. „Er kann sich dann auch einreden, dass die Kinder alles freiwillig gemacht haben. Zwang lehnt er ab“, führt die Vorsitzende aus. Weshalb sie die Voraussetzungen für eine Unterbringung nicht sieht, die allerdings auch nicht beantragt worden war.

Aus Sicht des nunmehr Verurteilten ist die Entscheidung, die dem Schlussvortrag seines Verteidigers entspricht, akzeptabel. „Ich beabsichtige nicht, dagegen Revision einlegen zu lassen“, sagt er etwas umständlich. Staatsanwalt Giesing gibt keine Erklärung ab.