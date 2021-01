Kirchhundem: Musikverein Rahrbach wird heute 100 Jahre alt

Rahrbach Seit einem Jahrhundert sorgt der Musikverein im Rahrbachtal für den guten Ton und hat schon viele Krisen erfolgreich überstanden.

Der Musikverein Rahrbach blickt auf 100 Jahre voller Musik zurück, mit zahlreichen emotionalen Momenten in einer wechselvollen Geschichte. 2021 hätten die rund 45 aktiven Musikerinnen und Musiker ihr 100-jähriges eigentlich gebührend feiern wollen: Auftakt wäre das Jahreskonzert am Gründungstag, 16. Januar, in der Rahrbacher Schützenhalle gewesen, Höhepunkt das im April geplante Kreismusikfest im Rahrbachtal. Die Coronakrise hat durch beides leider einen Strich gemacht. „Die gute Laune und den Frohsinn beim Musizieren – so heißt es übrigens auch in unserem Vereinslied – lassen wir uns dadurch aber nicht nehmen“, ist sich Reiner Löcker, seit 14 Jahren Vorsitzender des Vereins sicher: „Schaue ich mir die Historie des Vereins an, so haben wir schon so manche Krise überwunden.“

Viele Krisen überstanden

Am 16. Januar 1921, also genau vor 100 Jahren, gründeten elf Musiker aus Rahrbach den Musikverein durch Eingabe einer Satzung an die Polizei-Verwaltung Bilstein. Darunter auch der in der Gründungsurkunde genannte 1. Vorsitzende Josef Dömer (Köster, „Köster-Jupp“), der dem Verein noch über viele Jahre treu blieb und als aktiver Musiker entscheidend die Geschicke lenkte.

Wahrscheinlich kaufte man nach dem Ersten Weltkrieg dem damals noch existierenden Musikverein Welschen Ennest erste Instrumente ab und spielte bei Schützenfesten und Veranstaltungen auf. Gut 15 Jahre später brachte der Zweite Weltkrieg eine Zwangspause. In den 1950er Jahren feierte man ein Jubiläum, ebenso in den 1960er Jahren. Die Protokolle aus jener Zeit zeugen von einem echten kameradschaftlichen Verhältnis der Musiker und viel Freude und Spaß beim Musizieren. Manche Anekdote ist in der aufwändig gestalteten Festschrift festgehalten, die im Frühjahr erhältlich sein wird.

Nachwuchsförderung ist Kernaufgabe

„Eine große Herausforderung war immer schon die Suche nach Nachwuchsmusikerinnen und Nachwuchsmusikern, die Ausbildung ein wichtiger Teil im Vereinsleben“, so Löcker, der dem Verein selbst schon über 40 Jahre angehört. Aber auch solche Herausforderungen hat der Verein immer wieder gemeistert, dank tatkräftiger Unterstützung einzelner Musiker. Besonders in den 1990er Jahren gab es einen Aufschwung, u.a. durch die Gründung eines Jugendorchesters, von dem der Verein bis heute profitiert. „Es ist immer wieder schön zu sehen und zu hören, wenn Jung und Alt gesellig miteinander musizieren, ob auf heimischen Schützen- und Dorffesten, auf dem Neusser Schützenfest bei den Paraden oder bei den Jahreskonzerten“, freut sich der 2. Vorsitzende Felix Färber.

Musikverein für drei Orte

Durch Unterstützung aus dem gesamten Rahrbachtal und auch durch die Kooperationen in Welschen Ennest (mit Kindergarten St. Johannes, Grundschule und Offenem Ganztag), sowie der gezielten Einzelausbildung durch eigene Kräfte, sieht sich der Musikverein auch für die Zukunft gut gerüstet. Längst beschränkt sich die musikalische Aktivität ja nicht mehr nur auf die Stellung der Festmusik auf Schützenfesten: auswärtige Konzerte, musikalische Darbietungen, musikalische Ausbildung und Engagement im Dorf gehören zur selbstverständlichen Philosophie des Vereins.

Soziales Miteinander fehlt

Im Mittelpunkt steht aber natürlich nach wie vor die Musik. Und die gilt es auch nach Corona weiter zu pflegen. „So ein musikarmes Jahr wie 2020 wollen wir nicht mehr erleben, da fehlt etwas, das zum sozialen Miteinander dazugehört“, sagt Löcker, „100 Jahre Musikverein beweisen, dass man Krisen und Einschnitte nur gemeinsam bewältigen kann; die Musik liefert sicherlich ihren ganz besonderen Beitrag. Also, ad multos annos – auf viele weitere schöne Jahre.“

Festwochenende im November

Was passiert aber nun im Jubiläumsjahr, nachdem die Veranstaltungen im ersten Halbjahr definitiv ausfallen müssen? „„Wir wollen das Festwochenende vom 5. bis 7. November nachholen. Darauf haben wir uns im Vorstand am Dienstag verständigt. Drücken wir uns gemeinsam die Daumen, dass bald wieder Blasmusik im Rahrbachtal erklingt“, so Löcker.

Informationen:

- Der Verein wurde am 16. Oktober 1921 gegründet

- Die Jugendausbildung bildet seit vielen Jahren Kernaufgabe des Vereins

- Die liebevoll gestaltete Jubiläumschronik zum 100-jährigene Bestehen erscheint im Frühjahr