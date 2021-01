Kirchhundem: Stühlerücken im Rathaus hat begonnen

Kirchhundem Vier Monate nach der Kommunalwahl wird die Führungsmannschaft hinter Bürgermeister Björn Jarosz im Rathaus neu geordnet.

In der Führungsriege im Kirchhundemer Rathaus werden die Karten neu gemischt. Verena Gräbener, Leiterin des Fachbereichs 2 (Ordnung, Schule und Soziales) soll neue allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters werden. Bisher hatte dieses Amt, das laut Gemeindeordnung zwingend besetzt werden muss, der Beigeordnete und zuletzt Björn Jarosz als Fachbereichsleiter 3 inne. Weil die Stelle des Beigeordneten nicht mehr existiert und Björn Jarosz zum Bürgermeister aufstieg, ist jetzt die Neubesetzung erforderlich. Die Verwaltung schlägt dem Gemeinderat Frau Gräbener zu bestellen, da diese bereits Verhinderungsvertreterin des Bürgermeisters ist.

Saskia Zschegel übernimmt Fachbereich 1

Neue Verhinderungsvertreterin soll vorbehaltlich ihrer Bestellung zur Leiterin des Fachbereichs 1 (Zentrale Verwaltung und Kämmerei) Kämmerin Saskia Zschegel werden, so der Vorschlag der Verwaltung. Der Haupt- und Finanzausschuss wird sich am kommenden Montag, 25. Januar, (17.30 Uhr, Aula Sekundarschule) und der Gemeinderat am 18. Februar mit diesen Personalien befassen.

Wer an der Spitze der Fachbereiche 3 (Gemeindeentwicklung und Bauen) und 4 (Gemeindewerke und Tiefbau) stehen wird, ist noch nicht klar. Nach Informationen dieser Zeitung hat Frank Vollmer, zuständig für Gebäudemanagement, Hochbau,

Klima-und Umweltschutz im Rathaus, die besten Chancen auf die Fachbereichsleitung. Die Leitungsstelle im Fachbereich 4 (Gemeindewerke / Tiefbau) wurde öffentlich ausgeschrieben, die Bewerbungsfrist endet am Freitag, 22. Januar.