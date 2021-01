Kirchhundem: Vorfahrt missachtet - Eine Person verletzt

Kirchhundem Glimpflich endete ein Verkehrsunfall in Kirchhundem. Weil ein Autofahrer die Vorfahrt missachtete, kam es zum Zusammenstoß.

Glück im Unglück hatten zwei Autofahrer bei einem Unfall am Montagmorgen gegen 11 Uhr in Kirchhundem. Der Fahrer eines Kleinlieferwagens wollte aus dem Flaper Schulweg nach links in die Flaper Straße (L 728) einbiegen, dabei übersah er die Vorfahrt eines Smart-Fahrers, der in Richtung Brachthausen unterwegs war. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurde der Smart-Fahrer nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

