Kirchhundem – Würdinghausen: Dorfduell mit bunten Steinen

2020 sollte ein besonderes Jahr für Würdinghausen werden. Das Dorf wird 750 Jahre alt und wollte dies mit verschiedenen Veranstaltungen feiern. Doch aufgrund des Verbotes von Großveranstaltungen bis 31. August fällt alles ins Wasser.

Tatjana Vente, Ortsvorsteherin von Kirchhundem, kann nachvollziehen, wie sich die Menschen im Nachbarort jetzt fühlen. „Ich organisiere selber gerne und weiß, wieviel Arbeit das ist. Ich kann mir vorstellen, wie groß dort die Enttäuschung ist“, sagt Tatjana Vente im Gespräch mit unserer Redaktion.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Deshalb hat die Ortsvorsteherin von Kirchhundem den Jubiläumsort zum Dorfduell herausgefordert. „Die Frage ist: Wer legt die längere Steinschlange? Der Spaß steht im Mittelpunkt. Es geht darum, die Leute raus in die Natur zu bekommen, dass sie kreativ sind und Gemeinschaftsgefühl zeigen“, betont sie.

Bemalte Steine für seinen Ort an den Wegesrand legen

Die Straße bei den Vierlinden verbindet die beiden Orte abseits der vielbefahrenen Hauptstraße. Dort hat Tatjana Vente am vergangenen Samstagmittag zwei gelb bemalte Startsteine für Würdinghausen und Kirchhundem hingelegt.

„Sie sollen zu zwei bunt bemalten Steinschlangen weiter wachsen: eine in Richtung Kirchhundem, die andere in Richtung Würdinghausen. Die Herausforderung zum Dorfduell: Schafft es Würdinghausen schneller als Kirchhundem eine bemalte Steinschlange, die mindestens aus 750 Steinen besteht, in Richtung Würdinghausen zu bauen oder wird Kirchhundem schneller eine Steinschlange aus mindestens 750 Steinen in Richtung Kirchhundem zusammenlegen?“, erläutert die Kirchhundemer Ortsvorsteherin ihre außergewöhnliche Aktion.

Die bemalten Steine sollen an den Wegesrand gelegt werden und auf der Rückseite mit dem Namen des Ortes beschriftet sein, zu dem sie gehören.

„Wallfahrten“ zur Steinschlangen bei den Vierlinden

„Um den Ausgangspunkt der Dorfschlangen, aber vielmehr den Zusammenhalt in dieser Zeit besser zu kennzeichnen, wurde an den Vierlinden das Symbol des Kirchhundemer Gemeindejubiläums als Waldmandala gelegt, das nun von allen gemeinschaftlich mit Tannenzapfen, Moos, Ästen und anderen Waldmaterialien gefüllt werden kann“, so die Ortsvorsteherin.

Auf Facebook hatte Tatjana Vente am vergangenen Samstag zu diesem Dorfduell aufgefordert. „Das ist dann rumgegangen wie ein Lauffeuer. Es hat eingeschlagen wie eine Bombe. Mit so einer Resonanz hätte ich nicht gerechnet. Es gab fast Wallfahrten. Alle pilgern da hoch. Die Steine wurden säcke- und tütenweise dorthin gebracht“, berichtet die Ortvorsteherin. Es hätten sich sogar Leute den Kofferraum mit Steinen vollgeladen: „Teilweise sind da richtige Kunstwerke dabei.“

Eigentlich habe sie damit gerechnet, dass es mehrere Wochen dauere, bis ein Dorf eine Schlange von 750 Steinen erreicht hat. Doch bereits am Dienstagmittag konnte Tatjana Vente im Gespräch mit unserer Redaktion schier Unglaubliches verkünden: „Würdinghausen hat schon 1150 Steine da liegen. Sie werden unterstützt von Albaum. Kirchhundem hat etwa 600 Steine. Damit ist Würdinghausen weit voraus. Sie haben als Erster die 750 Steine geknackt. Ich gratuliere herzlich.“

Ergebnisverkündung am Samstag mit Notar Tigges

Angesichts des durch die Absagen der Jubiläumsfeierlichkeiten gebeutelten Nachbarortes Würdinghausen meint die Kirchhundemer Ortsvorsteherin: „Ich freue mich sogar zu verlieren. Sie tun mir einfach total leid.“

Jetzt soll am Samstag offiziell ausgezählt werden, so die Ortsvorsteherin, die schmunzelnd erzählt: „Zur Ergebnisverkündung wird Dominik Tigges, Anwalt und Notar, anwesend sein.“ Und: „Alle dürfen bis dann noch weitermalen. Das ist einfach eine schöne Gemeinschaftsaktion, ein Dorfduell, bei dem der Spaßfaktor im Vordergrund steht.“