Keine Frage! Die sozialen Medien sind ein undefinierbares Haifischbecken. Dort tummeln sich seriöse Nachrichten zusammen mit Halbwahrheiten, Gerüchten und allerlei Blödsinn und es gibt Leute, die bekommen beim Verweis auf diese Nachrichtenquellen Schaum vor dem Mund.

Aber alles für null und nichtig zu erklären, was dort geschrieben steht, ist der falsche Weg. Das haben die Recherchen zu unserer Schulweggeschichte gezeigt. Auch, wenn die statistischen Daten der Behörden keinen Brennpunkt erkennen lassen, die Beobachtungen mehrerer Anlieger, Passanten und auch Beschäftigten der Betriebe am Elsper Marktplatz lassen sich nicht wegdiskutieren. Zumal diese täglich das reale Geschehen mitbekommen und ihre Erkenntnisse nicht auf zufälligen Stichproben fußen. Den ultimativ-sicheren Schulweg wird es nie geben und unbegreifliche Gefährdungs-Aktionen wie kürzlich in Langenei lassen sich wahrscheinlich nicht verhindern. Personal ist knapp, aber die Behörden sollten hier dennoch öfter und genauer hingucken. Jedenfalls können sie nun nicht mehr sagen, sie hätten nicht gewusst.

Volker Eberts

Kommentar: Genauer hingucken