Das VHS-Kino-Team vor dem JAC-Kino in Attendorn (von links): Beate Dresbach, Jochen Voß, Christin Hanses und Stefan Brögeler

Kino Kreis Olpe: Alle drei Kinos öffnen wieder am 2. Juli

Kreis Olpe. Gute Nachricht für Kinofans. Am 2. Juli öffnen die drei Kinos im Kreis Olpe wieder, vorerst aber nur an den Wochenenden.

Gute Nachricht für Kinofans. Am 2. Juli öffnen die drei Kinos im Kreis Olpe wieder, vorerst aber nur an den Wochenenden. Auch die VHS-Kinoreihe startet wieder.

Seit März ruht der Kinobetrieb in allen Kinos im Kreis Olpe. „Da ist es gut, dass wir durch die VHS-Kinoreihe im guten Kontakt sind“, sagt Stefan Brögeler, der Theaterleiter des Olper Cineplex. „Denn dadurch sind wir hier im Kreis ständig in gutem Austausch. Das bewährt sich auch im Blick auf die jetzige Lage. Andere Marktteilnehmer mit Konkurrenzstandorten gehen da ganz anders miteinander um.“

„Ich bin einfach froh, wenn diese verrückte Zeit zu Ende geht!“ Christin Hanses, mit ihrem Mann Chefin der Kinos in Lennestadt und Attendorn, ist ebenfalls erleichtert. „Unsere Wohnung in Lennestadt befindet sich ja direkt über dem Kino. Es ist einfach gruselig, jeden Tag durch das dunkle und kalte Foyer zu gehen. Das zieht richtig runter.“

Zunächst eingeschränkter Spielbetrieb

Geplant ist in den Kinos zunächst ab 2. Juli ein eingeschränkter Spielbetrieb nur an den Wochenenden. Der tägliche Spielbetrieb dürfte ab Mitte Juli wieder starten. „Endlich wieder Gäste in unserem Kino“, Stefan Brögeler ist echt erleichtert. „Neben neuen Blockbustern und tollen Familienfilmen soll natürlich auch das Arthaus-Kino weiter im Programm bleiben. Gerne werden wir die langjährige und erfolgreiche Kooperation mit der VHS des Kreises Olpe weiterführen.“

Da es aufgrund der Krise kaum neue Filme am Markt gibt, wird die VHS-Kinoreihe ab August drei Filme ins Programm aufnehmen, die aufgrund der Schließung ausgefallen sind. Das werden im August „ Das Wunder von Marseille“, im September „Fisherman’s Friends“ und im November „Der Fall Collini“ sein. Dazu kommen im Oktober „Harriet – Der Weg in die Freiheit“, im Dezember „Little Women“ und im Januar „La Verite – Leben und lügen lassen“.

Gutes Signal

„Es ist ein gutes Signal, dass wir gerade jetzt in Krisenzeiten in drei Städten im Kreis Olpe eine attraktive Mischung von Wohlfühl-Kino und hochwertigen Arthouse-Filmen bürgernah auf die Kinoleinwand bringen“, fasst VHS-Leiter Jochen Voß zusammen. Die ausführlichen Informationen zu der VHS-Kinoreihe finden sich ab sofort unter www.vhs-kreis-olpe.de.