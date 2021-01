Kreis Olpe: Betrüger erlangen Zugriff zu Online-Bankkonto

Kreis Olpe. Die Polizei Olpe warnt vor Telefonbetrügern, die sich als Microsoft-Mitarbeiter ausgeben. In einem Fall erhielten sie Zugriff auf einen Laptop.

Mehrere Bürger im Kreis Olpe haben in der vergangenen Woche Anrufen von angeblichen Microsoft-Mitarbeitern erhalten, hinter denen Betrüger steckten. In einem Fall erhielten die Täter nach Angaben der Polizei Zugriff auf einen Laptop und damit auch Zugang zu den Online-Bankkonten. Inwieweit ein Schaden entstanden ist, war zunächst unklar und Teil der Ermittlungen.

Bei der Betrugsmasche rufen Unbekannte an und geben sich als Microsoft-Mitarbeiter aus. Als Grund für den Anruf geben sie beispielsweise vor, dass es einen vermeintlichen Virenbefall des Computers oder andere technische Probleme mit dem PC gibt. Der Anrufer bietet dann seine Hilfe beziehungsweise eine Reparatur per Fernwartung an. Dafür sollen die Geschädigten ein bestimmtes Programm installieren. Damit können die Täter dann auf den PC

zugreifen. Dadurch kann es ihnen gelingen, Kennwörter und persönliche Daten, wie beispielsweise Bankdaten, zu erlangen. Daneben verlangen die Anrufer häufig auch eine Gebühr für ihren Service. Weigern sich Betroffene, drohen die angeblichen Mitarbeiter damit, sensible Daten preiszugeben.

Die Polizei weist darauf hin, dass die Anrufer häufig nur schlechtes Deutsch oder Englisch, häufig auch mit indischem Dialekt, reden. Sie rät bei solchen Anrufen: Beenden Sie umgehend das Telefonat. Kommen Sie den

Aufforderungen des Anrufers nicht nach. Installieren Sie keine Programme auf Anweisung. Geben Sie keine Daten weiter. Veranlassen Sie niemals eine Geldzahlung. Sollte es den Unbekannten doch gelingen, Zugriff auf den PC zu erhalten, sollten Betroffene umgehend die Polizei sowie alle Geld- und Zahlungsdienste, die über den Computer genutzt wurden, kontaktieren und den Betrug melden.