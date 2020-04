Kreis Olpe: Bockjagd beginnt – wo gibt es frisches Wildbret?

Ab Freitag, 1. Mai, ist im Kreis Olpe die Jagd auf Rehböcke und Schmalrehe wieder erlaubt. Thomas Demmerling, Leiter des Hegerings Bilstein, beantwortet Fragen zum Wildbret.

Die Gastronomie ist wegen der Coronakrise geschlossen, fällt also als Abnehmer für das Wildbret aus. Was passiert nun mit dem Wildbret?

Die heimischen Jäger haben die Befugnis, das Wildbret an die Gastronomie, aber auch direkt an den privaten Endverbraucher zu verkaufen, wobei der größte Teil an Privatkunden verkauft wird. Die Gastronomie kauft zumeist über den Großhandel ein.

Gibt es keine gesundheitlichen Bedenken?

Nein! Wildbret, also das Fleisch von Wildtieren, ist ein sehr gesundes Lebensmittel, völlig unbelastet ohne Chemikalien, Medikamente oder Antibiotika. Wildbret vom Wildschwein muss vor dem Verkauf vom Veterinäramt auf Trichinen untersucht werden. Dazu ist jeder Jäger verpflichtet, bei Vergehen gegen die Vorschriften kann der Jagdschein entzogen werden.

Beim Rehwild ist diese Untersuchung also keine Pflicht?

Nein. Natürlich achtet der Jäger auf Auffälligkeiten vor dem Schuss und auch beim Zerlegen des Wildes. Er muss dafür geschult sein und muss über einen geeigneten, gefliesten sogenannten Zerwirkraum, also Zerlegeraum, mit fließendem Wasser und Kühlmöglichkeiten verfügen. Die Vorschriften nach dem Lebensmittelhygienerecht sind hier sehr scharf.

Wo kann man frisches Wildbret kaufen und was kostet es?

Die heimischen Jäger freuen sich über jeden Kunden, der nach Wildbret fragt und geben gerne Auskunft, wo man frisches Wildbret kaufen kann. Das Fleisch wird in Folie eingeschweißt verkauft. Je nach Art des Stückes kostet Wildbret vom Reh zwischen 6 und 10 Euro pro Kilo. Nähere Informationen dazu gibt es auch auf den Internetseiten des Landesjagdverbands NRW.