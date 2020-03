Kreis Olpe: Coronakrise verschärft auch Borkenkäferkrise

Der asiatische Holzmarkt war bisher in der Käferkrise eine Art Rettungsanker. Mehr als 3000 Container beladen mit Fichtenholz wurden im letzten Jahr vor allem nach China verschifft. So wurde verhindert, dass die Waldbauern auf ihrem kontaminierten Holz sitzen blieben.

Doch dieser Vertriebsweg ist wegen der Coronakrise nun verschlossen. „Wir hängen an den internationalen Lieferströmen und -ketten. Wenn die unterbrochen sind, sind auch wir davon betroffen“, so Klaus Zocher, Geschäftsführer der WaldHolz Sauerland GmbH, der Vermarktungsgesellschaft der Forstwirtschaftlichen Vereinigungen Olpe (Kreis Olpe) und Mark-Ruhr (Märkischer Kreis) sowie des Westfälischen Lippischen Landwirtschaftsverbands (WLV), mit Sitz in Olpe.

Container fehlen

Das heißt im Klartext: Es kommen keine Container aus Asien zurück und das hat in Europa in nur wenigen Wochen zu einer Verknappung der Stahlbehältnisse geführt. Denn immerhin sieben der zehn weltweit größten Containerhäfen befinden sich im Reich der Mitte. Aber auch, wenn die chinesischen Containerhäfen, in denen derzeit wegen der Krise zurzeit nur auf Sparflamme oder gar nicht gearbeitet wird, ihre Arbeit wieder aufnehmen, wird das so schnell nicht zur Entspannung führen.

Zocher: „Jeder Lkw in China wird an jeder Stadtein- und ausfahrt gestoppt und zunächst auf Corona untersucht.“ Das führe zusätzlich zu Verzögerungen beim Rücklauf der Container.

Weil Angebot und Nachfrage auch hier die Preise regeln, ist die die Miete der Container durch die Verknappung wesentlich teurer geworden, „um 500 bis 600 Euro pro Container“, schätzt Zocher.

Holzeinschlag gedrosselt

Folge: „Wir haben den Einschlag gedrosselt und bis Juni zum Teil komplett eingestellt.“ Denn wenn es wieder wärmer wird und das Holz reißt, seien die Stämme nicht mehr zu vermarkten oder werden in China reklamiert. Zocher: „Wir wollen lieber frisches Holz liefern.“

Gleichzeitig suchen die Exportfachleute nach alternativen Absatzwegen in anderen Ländern. Doch das, so Zocher, sei angesichts des Überangebots auf dem Holzmarkt „wie fischen im Trüben.“

Asiatischer Markt ist vital

Der Geschäftsführer und die Waldbauern hoffen, dass sich die Lage bald wieder entspannt, „denn die Hoffnung stirbt zuletzt“, so Zocher. Denn grundsätzlich sei der Holzmarkt in China vital. „Die Chinesen wollen weiterhin unser Holz haben.“ Das Transportproblem verschärft wiederum die hiesige Käferkrise. Ab 15 Grad Außentemperatur beginnt der Borkenkäfer zu fliegen und verteilt die erste Borkenkäferbrut im Wald. Da das Holz aber aus besagtem Grund stehen bleibt, weil die heimische Sägeindustrie nur ca. 25 Prozent abnehmen kann, wird der flächige Befall der noch gesunden Stämme weitergehen und damit auch die Borkenkäferkrise.