Kreis Olpe: Erste Gemeinde ist jetzt offiziell „coronafrei“

Die Zahl der derzeit bekannten Corona-Infektionen im Kreis Olpe geht weiter zurück. Mit Kirchhundem, so bestätigt die Kreisverwaltung auf Nachfrage unserer Redaktion, gibt es inzwischen sogar die erste Gemeinde, in der gar keine Fälle mehr vorliegen.

43 Infektionen waren in Kirchhundem nachgewiesen worden. Eine 80 Jahre alter Mann und eine 82 Jahre alte Frau waren in Zusammenhang mit der Pandemie gestorben, die übrigen Infizierten gelten inzwischen als wieder genesen.

Mit 14 aktuell Infizierten gibt es in Lennestadt (insgesamt 138) derzeit noch die meisten Fälle. Bestehende Infektionen werden außerdem noch gemeldet aus Attendorn (10 von insgesamt 135), Finnentrop (10 von 98), Olpe (7 von 98), Drolshagen (4 von 57) und Wenden (2 von 50).

Wegen der nachlassenden Fallzahlen hat der Kreis Olpe die zentrale Abstrichstelle in Altenhundem bereits vor einigen Wochen stillgelegt, über die Stelle in Olpe entscheidet der Krisenstab am Mittwoch. Geschlossen wird ebenfalls am Mittwoch das ambulante Corona-Behandlungszentrum, das am St.-Martinus-Hospital in Olpe errichtet wurde.

Hintergrund: Mit all diesen Einrichtungen sollten die niedergelassenen Hausärzte während der Pandemie entlastet werden. Inzwischen sind in den Praxen aber ausreichend Kapazitäten und auch genügend Schutzausrüstung vorhanden.