Kreis Olpe. Auf den Kreis Olpe kommt am Wochenende ein kräftiger Orkan zu. Erste Schulen reagieren und kündigen an, dass der Unterricht am Montag ausfällt.

Kreis Olpe: Erste Schulen sagen Unterricht wegen Sturm ab

An den beiden Attendorner St. Ursula-Schulen (Gymnasium und Realschule) sowie am benachbarten Rivius-Gymnasium fällt am Montag, 10. Februar, der Unterricht aus. Hintergrund sind die Warnungen des Deutschen Wetterdienstes vor Sturmtief „Sabine“, das ab Sonntag NRW mit starken Windböen erfassen soll.

„Wir als Schulleiter haben eine Fürsorgepflicht und können es nicht verantworten, ein Risiko einzugehen“, erklärt Markus Ratajski, Leiter des St.-Ursula-Gymnasiums.

Entscheidung vielerorts noch nicht getroffen

Bevor ein Chaos ausbreche, weil Schüler beispielsweise nicht mehr mit dem Bus zur Schule kämen oder die Telefone im Sekretariat heißlaufen, wolle man vorsorglich auf Nummer sicher gehen. Dank der guten und schnellen Kommunikation untereinander habe man die Entscheidung für die drei Schulen gemeinsam gefällt, so Ratajski.

An der Bigge-Lenne-Gesamtschule und an allen Finnentroper Grundschulen fällt der Unterricht ebenso aus. Darauf hätten sich die Schulleiter und der Schulträger am Freitagabend geeinigt, erklärte Thorsten Vietor, kommissarischer Leiter der Bigge-Lenne Gesamtschule. Ein Betreuungsangebot für Kinder, deren Eltern beispielsweise berufstätig sind und die keine alternative Unterbringung finden, sei an der Gesamtschule gewährleistet.

An vielen anderen Schulen, auch im Kreis, ist eine Entscheidung noch nicht getroffen. „Wir warten jetzt erstmal ab und werden am Wochenende in Absprache mit den Schulleitern eine Entscheidung treffen“, erklärt Wendens Bürgermeister Bernd Clemens. Auch die Sekundarschule Olpe kündigte an, die Entwicklungen am Wochenende abzuwarten und die Schüler am Sonntagabend über die Homepage zu informieren, ob Unterricht stattfindet oder nicht.