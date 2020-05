Kreis Olpe: Erstklässler nach Corona-Pause zurück in Schule

„Was muss Tag und Nacht auf Wache stehen, hat keine Füße und muss doch gehen, hat keine Hände und muss doch schlagen“, liest Tanja Alkas vor. Die Lehrerin steht am Pult eines Klassenraumes der Gemeinschaftsgrundschule in Hünsborn und blickt in fragende Gesichter. Mayra wird schon etwas ungeduldig auf ihrem Platz. Sie scheint die Antwort auf das Rätsel zu kennen. „Die Uhr“, ruft Matei dazwischen. Er hat natürlich recht. Für die Erstklässler ist es der erste Tag in der Schule nach der Corona-Pause. Wie die kleinen Kinder wohl mit den Sicherheitsmaßnahmen umgehen können?

Keine Gruppenarbeiten

Das erste Mal nach der Corona-Pause sind die Erstklässler der Gemeinschaftsgrundschule Hünsborn wieder in der Schule. Foto: Verena Hallermann / WP

Die Tische im Klassenraum stehen weit auseinander. Jeder ist mit einem Namensschild markiert. An der Wand hängen die Verhaltensregeln. „Abstand halten“ und „Hände waschen“, steht dort geschrieben. Pausenbrote, Lineale oder Stifte dürfen nicht getauscht werden. Auf ihren Sitzplätzen nehmen sie die Schutzmaske ab. Zumindest so lange sie anderen nicht zu nah kommen. Partner- und Gruppenarbeiten sind erstmal ohnehin nicht erlaubt. Aber auf den Gängen und in der Pause tragen alle ihren Mund-Nasen-Schutz. Natürlich, schließlich wird es hier schwierig, den Abstand wirklich einzuhalten. „Wer hat denn schon alles eine Uhr zuhause?“, fragt Fachlehrerin Tanja Alkas in die Runde. „Ich habe eine Armbanduhr“, erzählt Leon. „Die ist aber verschwunden.“

Neben Leon, Mayra und Matei gehören noch Iven, Mailo, Lilli und Lion zu der Lerngruppe. Alle Klassen der Gemeinschaftsgrundschule in Hünsborn wurden in mehrere Lerngruppen unterteilt. In einem rollierenden System kommen die Jahrgänge seit Montag abwechselnd wieder in die Schule. Jeder Jahrgang hat seinen festen Tag und gleich viele Präsenz-Unterrichtstage. Leon findet das toll. „Es ist schön, wieder in der Schule zu sein“, sagt er. „Das macht Spaß.“

Auf den Gängen sind Richtungspfeile aufgeklebt. Ein- und Ausgang des Schulgebäudes sind entkoppelt. Der Gong ist ausgeschaltet. Schließlich müssen die Pausen versetzt stattfinden. Kontaktflächen werden täglich desinfiziert. Beim Betreten und beim Verlassen des Gebäudes werden die Hände gewaschen und desinfiziert. Dabei bekommen die Kinder Hilfe. Dominik (7) hat gerade mit seiner Lerngruppe Pause. Er trägt eine Schutzmaske mit Roboter-Motiven. „Das stört mich nicht“, sagt der kleine Mann entspannt. „Ich bin froh, wieder in der Schule zu sein, meine Schwester hat mich immer geärgert.“ Und auch Anna (7) erklärt: „Ich habe meine Freundin und auch meine Lehrerin vermisst.“

Endlich sind die Kinder da

Sabine Bock ist die Schulleiterin. Sie erzählt, dass auch schon die Rückkehr der Viertklässler vergangene Woche gut geklappt hat. „Man merkt, die Kinder sind willens, alles richtig zu machen“, berichtet sie. „Ich finde das Hybridsystem aus Präsenz- und Onlineunterricht grundsätzlich gut, weil so die Kinder endlich wiederkommen können.“

Natürlich war und ist es viel Arbeit. Und zwar für alle Kollegen. Nicht nur, weil Pläne mehrfach aufgrund neuer Bestimmungen umgeworfen werden mussten. Allein die ganze Organisation vor Ort nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Aber Sabine Bock und ihr Team wissen schließlich, wofür sie das tun. Denn ohne Kinder ist eine Schule keine richtige Schule.