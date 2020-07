Kreis Olpe: Frauen beim Einkaufen bestohlen – Polizei warnt

Wenden/Drolshagen. Gleich zweimal waren Taschendiebe jetzt in Supermärkten im Kreis Olpe erfolgreich. In einem Fall erbeutete der Täter mehrere hundert Euro.

Gleich zwei Taschendiebstähle haben sich am Donnerstag in Verbrauchermärkten ereignet, wie die Polizei Olpe berichtet.

Eine 59-Jährige bemerkte, dass ihr während des Einkaufes zwischen 10 und 11 Uhr in einem Supermarkt in der Hauptstraße in Wenden die Geldbörse aus ihrer Handtasche entwendet wurde. In dieser waren diverse Geld- und Ausweiskarten sowie Bargeld vorhanden.

In Drolshagen wurde einer 57-Jährigen in einem Supermarkt in der Hagener Straße zwischen 12.40 und 12.50 Uhr die Geldbörse gestohlen. Darin enthalten waren Bargeld, diverse Geldkarten und Ausweisdokumente. Als sie im Nachgang ihre Bank kontaktierte, stellte sich zudem heraus, dass ein Unbekannter einen hohen dreistelligen Geldbetrag abgehoben hatte. Dies war möglich, da sich der PIN für die Geldkarte ebenfalls in der Geldbörse befand.

Die Polizei rät unabhängig von diesen Fällen, die Tasche am besten stets verschlossen unter dem Arm geklemmt zu tragen. Zudem sollte diese nicht aus den Augen (zum Beispiel im Einkaufswagen) gelassen und es sollten keine Einblicke in die Geldbörse oder die Tasche gewährt werden. Kommt es trotzdem zu einem Diebstahl, ist es gut, wenn vorher die Daten der Geldkarten (Kontonummer/IBAN bzw. Bankleitzahl/BIC) sowie die PIN-Codes notiert und an einem sicheren Ort hinterlegt wurden (nicht in der Geldbörse).