Kreis Olpe: Fünf Unfälle mit zum Teil Schwerverletzten

Kreis Olpe. Die Polizei meldet fünf Unfälle im Kreis Olpe an einem Tag. Darunter eine Frau (83), die ihren Führerschein im Nachhinein freiwillig abgab.

Gleich fünf Unfälle mit Verletzten meldet die Polizei allein vom vergangenen Freitag. Neben einem Unfall auf der B 55 bei Olpe am Abzweig in Richtung Osterseifen wurde gegen 10.40 Uhr auf der Straße „Hammecketal“ in Lennestadt ein Unfall gemeldet. Dort stießen zwei sich entgegenkommende Fahrzeuge zusammen, wobei die 21-jährige Unfallverursacherin schwer verletzt wurde. Auch die Beifahrerin, die in dem entgegenkommenden Pkw saß, wurde schwer verletzt, der Fahrer des Pkws (48 Jahre) kam mit leichten Verletzungen davon. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Ein Auffahrunfall ereignete sich in Eichhagen gegen 12.20 Uhr. Drei Pkw befuhren die L 512 hintereinander in Fahrtrichtung Attendorn. Ein 24-Jähriger musste seinen Pkw verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Der hinter ihm fahrende 22-Jährige konnte noch rechtzeitig sein Fahrzeug anhalten. Die dahinter fahrende 24-Jährige bemerkte dies zu spät, fuhr auf die Fahrzeuge auf und schob sie ineinander. Hierbei verletzten sich sowohl die 24-Jährige als auch ihre 23-jährige Beifahrerin leicht. Beide Frauen wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Es entstand insgesamt ein Sachschaden im hohen vierstelligen Eurobereich.

83-Jährige kollidierte frontal mit einem Bushaltestellenschild

Gegen 13.30 Uhr wurde ein Alleinunfall auf der B 517 in Kirchhundem in Richtung Benolpe verursacht. Hierbei wurde eine 83-Jährige verletzt. Zunächst befuhr sie mit ihrem Pkw die Straße. In Höhe „Quermke“ kam sie in einer Rechtskurve mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw geriet auf den Seitenstreifen, touchierte einen Straßenbaum und kollidierte frontal mit einem Bushaltestellenschild. Der Pkw kam rückwärts stehend an einer Böschung zum Stillstand. Warum die 83-Jährige von der Fahrbahn abkam, ist derzeit noch unklar. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Bei der Anhörung gab sie an, dass sie ab sofort nicht mehr Pkw fahren und ihren Führerschein freiwillig abgeben wolle. Daher stellten die Polizisten diesen sicher.

Zwei Fahrradunfälle mit Leichtverletzten

Gegen 15.30 Uhr hat sich zudem ein Fahrradunfall auf der Bruchstraße in Olpe ereignet. Ein 67-jähriger Radfahrer befuhr die Straße in Richtung Olpe. In Höhe der Fußgängerquerung zur Biggestraße beabsichtigte er, die Straße zu überqueren. Dabei übersah er einen Pkw, der ebenfalls die L 512 von Dahl in Richtung Olpe befuhr. Die Fahrzeuge kollidierten beim Abbiegen. Der Radfahrer wurde leicht verletzt, die 63-jährige Pkw-Fahrerin verlieb unverletzt. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

Ein weiterer Fahrradunfall hat sich auf dem Rad- und Gehweg, der neben der L 512 in Richtung Attendorn verläuft, ereignet. Ein 17-Jähriger befuhr die dort befindliche Brücke zwischen einem Yacht-Club und einer Badestelle. Dabei geriet er zu weit nach rechts und blieb dabei im Geländer hängen. Er stürzte, verletzte sich leicht und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.