Kreis Olpe: Grundschul-Verwirrung nervt Lehrer und Eltern

Montag oder Donnerstag? Auch Schulleitungen im Kreis Olpe beklagen die Informationspolitik des Ministeriums. Noch immer ist nicht klar, wann die vierten Klassen an den Grundschulen in der kommenden Woche wieder in die Schule gehen. „Vermutlich werden wir das erst am Samstagnachmittag erfahren“, so Heidi Große Gehling, Schulleiterin der Grundschule in Welschen Ennest. Denn weder die Gemeinde als Schulträger noch das Schulamt in Olpe wissen derzeit Bescheid, das Kultusministerium in Düsseldorf schweigt offiziell.

Die Konfusion besteht seit Dienstag, als sich die NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) widersprüchlich zum Re-Start-Termin geäußert hatte und den kommenden Donnerstag statt den Montag ins Spiel gebracht hatte. „Alles, was wir wissen, haben wir aus der Presse erfahren, wir haben keinerlei Informationen“, so Heidi Große Gehling. Für den Re-Start am kommenden Montag sei alles vorbereitet, dennoch führe die Situation zur Verunsicherung auch bei den Eltern.

Alles für Schulstart am Montag bereitet

Thomas Meier, Fachbereichsleiter Schulen im Rathaus Lennestadt, steckt in dem gleichen Dilemma. Am Donnerstagmorgen trafen sich alle Schulleitungen in Lennestadt zum Erfahrungsaustausch nach dem Re-Start in den weiterführenden Schulen, auch als Orientierungshilfe für die fünf Grundschulen an acht Standorten im Stadtgebiet, die in der kommenden Woche wieder ans stationäre Bildungsnetz gehen sollen.

Sein Blick geht immer wieder auf die Internetseite des Schulministeriums, aber da war um 12 Uhr auch nicht Neues zu erfahren. „Grundsätzlich steht bei uns alles für den Schulstart am Montag“, so Meier. Dennoch sei die Ungewissheit schwierig. „Eine klare Perspektive wäre besser gewesen.“

Viertklässler auf weiterführende Schulen vorbereiten

Die Ungewissheit nervt auch Wiebke Lösenbeck-Schulte, Leiterin der Attandarra-Grundschule mit Standorten am Südwall und am Stürzenberg in Attendorn. „Wir sind vorbereitet und warten auf unsere etwa 60 Viertklässler“, sagt sie.

Die Leiterin plädiert dafür, möglichst schnell wieder zur Normalität und somit zu einem halbwegs geregelten Schulbetrieb zurück zu kommen. „Vor allem bei den Viertklässlern besteht der dringende Bedarf, dass sie wieder in die Schule kommen, um sie auf den Übergang auf eine weiterführende Schule vorzubereiten.“

Zweifel an der Umsetzbarkeit

Die neuen Klassenregeln an der Hohenstein-Grundschule Olpe: abstand halten und Maske tragen. Foto: Verena Hallermann / WP

Auch die Vorbereitungen an der Gemeinschaftsgrundschule der Stadt Olpe „Am Hohenstein“ sind abgeschlossen. Selbstverständlich. Schließlich sei man davon ausgegangen, dass ab Montag wieder die Viertklässler kommen. „die Unsicherheit einer möglichen Verschiebung des Schulstartes stellt die Eltern vor eine weitere Herausforderung in dieser ohnehin schon schwierigen Zeit“, sagt Schulleiterin Sonja Roseneck-Ermert.

Die Maßnahmen sind umfangreich: Die Tische in den Klassenräumen sind gemäß der Sicherheitsabstände aufgestellt. Jeder Tisch ist einem Schüler fest zugewiesen und mit Namensschild markiert. In den Fluren und auf den Treppen sind Richtungspfeile markiert. Ein- und Ausgang sind entkoppelt. An den Wänden hängen die Klassenregeln. Händewaschen vor Eintritt in den Klassenraum ist Pflicht. Unterrichtet werden die 64 Viertklässler in sechs Gruppen. Pausen- und Unterrichtszeiten finden in den Lerngruppen versetzt statt.

„Das ist wirklich ein enormer Aufwand“, sagt Sonja Roseneck-Ermert, „aber wir können uns wirklich nichts Schöneres vorstellen, als dass die Kinder endlich wieder da sind. Wenn man aber bedenkt, dass selbst ältere Schüler und auch Erwachsene Probleme haben, die Sicherheitsmaßnahmen konsequent umzusetzen, fragen wir uns schon, ob das mit den Viertklässlern funktionieren wird.“