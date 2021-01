Kreis Olpe: Hier können die Weihnachtsbäume entsorgt werden

Kreis Olpe Wegen Corona läuft die Weihnachtsbaumsammlung 2021 etwas anders ab. Wir haben einen Überblick über die Angebote im Kreis Olpe zusammengestellt.

Nicht alle Vereine im Kreis Olpe sammeln Corona bedingt in diesem Jahr die Weihnachtsbäume ein. Trotzdem gibt es ausreichend Möglichkeiten, wie man seinen ausrangierten Weihnachtsbaum los wird. Unsere Redaktion hat eine Übersicht - unterteilt nach Kommunen - zusammengestellt.

Stadtgebiet Olpe

Die KJG St. Martinus und die Gemeindejugend St. Marien können aufgrund der besonderen Corona-Lage in diesem Jahr die Weihnachtsbäume im Stadtgebiet Olpe nicht abholen. Die Bäume können stattdessen am Samstag, 16. Januar, in der Zeit von 9 Uhr bis 14 Uhr an von der Firma Hufnagel bereitgestellten Containern abgegeben werden. Dieser Entsorgungsweg steht für alle Bürgerinnen und Bürger, also auch für jene außerhalb des Sammelgebietes der KJG und der Gemeindejugend, zur Verfügung. Die Annahme des Baumes erfolgt gegen ein Entgelt von 5 Euro, was vollständig gemeinnützigen Zwecken zu Gute kommen wird. Die Container stehen an den Standorten: Feuerwehrgerätehaus, In der Trift (Nähe Rettungswache), Marktplatz Olpe (Straße Am Markt), Baubetriebshof in der Ziegeleistraße. Mitglieder der KJG St. Martinus und der Gemeindejugend St. Marien werden die Entsorgung an den Containern unterstützen und den entsprechenden Betrag in Empfang nehmen. Die Bäume können aber auch zerkleinert über die Biotonne entsorgt werden. Sollte am 16. Januar keine Möglichkeit gegeben sein, den Baum an den Containern abzugeben, kann dieser zu den üblichen Öffnungszeiten kostenpflichtig auch bei der Firma Hufnagel oder dem Kompostwerk Olpe entsorgt werden.

Rüblinghausen: Wie der VfR Rüblinghausen mitteilt, richtet er am Samstag, 16. Januar, von 10 bis 14 Uhr eine Weihnachtsbaumbringstation auf dem Dorfplatz ein. Dort wird ein Container des Vereinspartners, dem Entsorgungsunternehmen Hufnagel Service GmbH, zur Abgabe der Weihnachtsbäume zur Verfügung stehen. Die Annahme des Baumes erfolgt gegen ein Entgelt von 5 Euro. Die Beiträge kommen dem Sportplatzneubau und der Jugendarbeit des VfR Rüblinghausen zu Gute. Wer keine Möglichkeit hat, den Baum zur Abladestelle zu transportieren, kann sich beim Vorstand unter Tel. 0171/1990363 melden.

Rhode: Der Rhoder-Carnevals-Club sammelt am Samstag, 16. Januar, die ausgedienten Weihnachtsbäume in Rhode und im Hohl ein. Die Bäume sollen bis 10.30 Uhr gut sichtbar an den Straßenrand gelegt werden. Ab 11 Uhr wird die „Spende" in Höhe von 2 Cent je 1 cm Baumhöhe mittels eines verlängerten Klingelbeutels an den Haustüren eingesammelt. Der Erlös der Aktion kommt der Jungendarbeit des RCC zugute.

Stadtgebiet Attendorn

Dünschede: Die Osterfeuerbauerfreunde Dünschede sammeln am Samstag, 16. Januar, ausrangierte Weihnachtsbäume ein. Die Mitglieder werden ab 11 Uhr unterwegs sein. Es wird darum gebeten, die Bäume zeitnah an der Straße zu platzieren. Über eine kleine Spende würden sich die Mitglieder sehr freuen.

Drolshagen

Die KjG St. Clemens Drolshagen sammelt am Samstag, 23. Januar, die Tannenbäume in ganz Drolshagen ein. Dazu sollten die Bäume am Samstagmorgen um 9 Uhr an die Straße gelegt werden. Im Laufe des Vormittags werden die Weihnachtsbäume dann eingesammelt. Auch die Vereine, die einen Baum der Aktion von Drolshagen Marketing auf dem Marktplatz stehen haben, dürfen sich gerne melden. Nach Absprache werden die Bäume eingesammelt. Über eine kleine Spende würde sich die Jugendarbeit der KjG St.Clemens freuen.

Iseringhausen und Umgebung: Der MGV Iseringhausen sammelt am Samstag, 16. Januar, ab 9.30 Uhr die Weihnachtsbäume in Iseringhausen, Halbhusten, Husten, Heiderhof und Eltge ein. Die Sänger kommen auch zu angrenzenden Siedlungen, in diesem Fall bitte vorher per WhatsApp Bescheid geben (Tel. 0151/4 1286345).Der abgeschmückte Baum sollte vorher gut sichtbar an die Straße gelegt werden. Über eine Spende würde sich der MGV Iseringhausen sehr freuen. Die Spende kann auch gerne überwiesen werden auf das Vereinskonto DE96 4625 0049 0005 5186 26.

Finnentrop

In vielen Orten der Gemeinde Finnentrop werden die Weihnachtsbäume in diesem Jahr nicht wie gewohnt von Vereinen eingesammelt, da Corona bedingt vermutlich kein Material für Osterfeuer benötigt wird. Die Bäume können zerkleinert über die Biotonne entsorgt werden. Sollte die Tonne nicht ausreichen, so kann man sich für 3 Euro pro Stück im Servicebereich des Rathauses spezielle Papiersäcke kaufen, die zur Entsorgung neben die Biotonne gestellt werden. Alternativ bieten Entsorgungsbetriebe – in Finnentrop die Firma Vogt Kreislaufwirtschaft GmbH, Am Lennedamm 13 – eine Annahme der Bäume zu vergünstigten Konditionen an. Hier ist eine Zerkleinerung nicht erforderlich.

Die Maiböcke Finnentrop informieren, dass in diesem Jahr keine Weihnachtsbäume gesammelt werden. Es wird darum gebeten, keine Weihnachtsbäume oder Grünschnitt am Osterfeuerplatz abzulegen.

Gemeindegebiet Kirchhundem

Die vom Tambourcorps Kirchhundem geplante Weihnachtsbaumsammelaktion in den Orten Kirchhundem, Herrntrop und Flape muss aufgrund der Corona-Situation ausfallen. Der Verein hat sich dazu entschlossen, um Spender wie Teilnehmer keinem unnötigen Risiko auszusetzen. „Diese Absage ist uns sehr schwer gefallen, da die Aktion bereits seit über 45 Jahren vom Verein durchgeführt wird“, heißt es in einer Mitteilung. Allerdings sei die Osterfeuersituation nicht absehbar, so dass die weitere Verwendung der eingesammelten Bäume nicht gesichert ist. Der Verein bittet die Bewohner um Verständnis.

Auch die Tannenbaumaktion der KLJB Rahrbachtal muss leider ausfallen. Stattdessen weisen die Organisatoren auf die Möglichkeit der Abgabe gegen eine gemeinnützige Spende von 5 Euro bei der Firma Hufnagel auf der Griesemert hin. Die Einnahmen kommen auch auf diesem Wege örtlichen Vereinen zugute.

Stadtgebiet Lennestadt

Die Stadt Lennestadt gibt zur Entsorgung der Weihnachtsbäume folgende Hinweise: Grundsätzlich kann der Baum klein geschnitten werden und in der Bioabfalltonne entsorgt werden. „Üblicherweise veranstalten Vereine in unseren Dörfern Sammelaktion. Die Bäume werden gegen einen Obolus abgeholt und dort gelagert, wo im April das Osterfeuer abgebrannt wird,“ so Lennestadts Bürgermeister Tobias Puspas. Ob Osterfeuer in diesem Jahr stattfinden dürfen, steht noch nicht fest. Ob Vereine sammeln, wird von Ort zu Ort entschieden. Tobias Puspas: „Wir werden die üblichen, für das Osterfeuer verantwortlichen Vereine mit zwei Angeboten anschreiben: eingesammelte Bäume können an zwei Samstagen (16. und 23. Januar) in der Zeit von 9 bis 13 Uhr kostenlos an der Grünschnittannahmestelle des Bauhofes in Theten abgegeben werden. Alternativ können die Vereine an den üblichen Plätzen des Dorfes lagern. Sollten Osterfeuer nicht stattfinden dürfen, werden wir in Abstimmung mit den Vereinen vor Ort häckseln.“ Die Abholung der Weihnachtsbäume ist auch in diesem Jahr grundsätzlich möglich. Die Abholung muss in diesem Jahr entsprechend den Vorgaben der Corona-Schutzverordnung erfolgen. Weitere Informationen und Abstimmung des Häckseldienstes: Bauhof der Stadt Lennestadt, Tel. 02723/608-670.

Bilstein: Die Feuerwehr Bilstein sammelt ausgediente Weihnachtsbäume am Samstag, 16. Januar, von 8 bis 14 Uhr am Gerätehaus (Freiheit 62). Dort können die Bäume gegen eine Gebühr von drei Euro abgegeben werden. Im Einzelfall, wenn jemandem nicht möglich ist, seinen Baum vorbeizubringen, kann dort ein Abholtermin vereinbart werden. Die Feuerwehr ist an diesem Tag zu der genannten Uhrzeit telefonisch unter 02721/84649 am Gerätehaus zu erreichen. Auf dem gesamten Gelände der Feuerwehr ist ein Mund-/Nasenschutz zu tragen.

Altenhundem: Die Kolpingsfamilie teilt mit, dass aufgrund der Corona-Pandemie im Jahr 2021 in Altenhundem keine Tannenbäume gesammelt werden. Es wird kein Osterfeuer stattfinden, zudem sollen auch die Helfer und die Bürger beim Einsammeln des Spendengeldes geschützt werden. Die Kolpingsfamilie Altenhundem hat sich mit der Stadt Lennestadt verständigt, dass die Tannenbäume möglichst über die Braune Tonne zu entsorgen sind. „Von einer Entsorgung in den Wäldern bitten wir Abstand zu nehmen, da dieses als Vergehen zu Anzeigen führen kann“, teilt die Kolpingsfamilie mit. „Die Tannenbaumaktion werden wir im Jahr 2022 wieder durchführen, da wir auf eine ausreichende Immunisierung durch die Impfungen im Jahr 2021 bauen.“

Meggen: Der Heimatverein „Mein Meggen e.V." gibt bekannt, dass er am Samstag, 16. Januar, wieder die Weihnachtsbäume im Ort einsammeln wird. Der gesamte Einsatz erfolgt unter Corona- Bedingungen, sodass darum gebeten wird einen kleinen Obolus für die Entsorgung an den Bäumen zu befestigen. Die Bäume selbst sollten ab 8.30 Uhr an den Straßenrand gestellt werden.

Gemeindegebiet Wenden

In vielen Ortsteilen der Gemeinde Wenden werden die ausgedienten Weihnachtsbäume üblicherweise von den örtlichen Vereinen eingesammelt. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie können die Sammlungen voraussichtlich jedoch nicht überall stattfinden. Um die Bürgerinnen und Bürger in dieser Zeit zu unterstützen, bietet die Gemeinde Wenden deswegen eine kostenfreie Annahme der Bäume am Bauhof, Altenhofer Weg 2, in Wenden an. Hier werden die abgeschmückten Bäume an ausschließlich folgenden Tagen angenommen: Freitag, 15. Januar, von 13 bis 16 Uhr und Samstag, 16. Januar, 9 bis 13 Uhr. Vor Ort ist auf die Einhaltung der AHA-Regel (Abstand halten, Hygiene beachten und Alltagsmaske tragen) zu achten. Alternativ können die Bäume zerkleinert auch über die Biotonne entsorgt werden. Sollte die Tonne nicht ausreichen, können Bioabfallsäcke für 3 Euro pro Stück im Rathaus erworben werden.

Möllmicke: Gegen eine kleine Spende holen die Sängerinnen und Sänger der Möllmicker Chöre „Einigkeit“ am Samstag, 16. Januar, kontaktlos die ausrangierten Weihnachtsbäume bei den Dorfbewohnern ab. Die Dorfbewohner werden gebeten, die Tannenbäume bis 9 Uhr gut sichtbar am Straßenrand abzulegen. Der Erlös der Tannenbaumaktion dient der Unterstützung der Nachwuchsarbeit für die Sängerinnen und Sänger der Möllmicker Chorgemeinschaft. Ein Spendenbetrag kann zeitnah vor dem Abholen an die Tannenbäume befestigt oder auch auf das Konto der Möllmicker Chöre bei der Volksbank Wenden (IBAN: DE28 4626 1822 0005 1393 01) überwiesen werden.

Altenhof: Die Jungschützen Altenhof sammeln am Samstag, 16. Januar, ab 10 Uhr die ausgedienten Weihnachtsbäume ein. Die Dorfbewohner werden gebeten, ihre Tannen restlos abgeschmückt und gut sichtbar am Straßenrand abzulegen. Über einen entsprechenden Obolus für die Aufwendungen würden sich die Jungschützen sehr freuen.