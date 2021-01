Kreis Olpe: Immer mehr fahren mit Strom im Tank

Kreis Olpe Der Boom der Elektroautos im Kreis Olpe hat sich in 2020 weiter verstärkt. Heimische Händler ärgern sich über lange Lieferzeiten.

Was haben Elektrofahrzeuge und der Corona-Impfstoff gemeinsam? Die Nachfrage ist riesengroß, aber das Objekt der Begierde ist vielerorts nicht verfügbar. Im Kreis Olpe hat das Interesse an der Elektromobilität weiter zugenommen, der Trend der letzten Jahre setzt sich fort. Nach Auskunft der Kreisverwaltung stromerten Ende letzten Jahres 1544 Fahrzeuge mit einem E-Kennzeichnen durch den Kreis, etwa doppelt so viele wie Ende 2019 (743). Seit 2016 haben sich die Zulassungszahlen jährlich verdoppelt. Von den im letzten Jahr neu zugelassenen 17296 Pkw, waren 801 Elektrofahrzeuge (inklusive Hybrid), das sind etwa 4,6 Prozent.

Technik immer besser und alltauglicher

Die Hauptgründe für den Boom: E-Autos werden immer besser und alltagstauglicher und dank der „Innovationsprämie“ des Bundes beim Neukauf günstiger. Wer ein reines E-Auto mit einem Nettolistenpreis bis 40.000 Euro kauft, bekommt vom Fiskus satte 9000 Euro Unterstützung geschenkt. Bei Hybrid-Fahrzeugen, die sowohl Verbrennungs- als auch Elektromotorauto unterm Blechkleid haben, sind es immerhin noch 6750 Euro. Zudem sind E-Autos komplett von der Kfz-Steuer befreit und auch der Ladeanschluss in der heimischen Garage, die sogenannte Wallbox, wird mit 60 Prozent gefördert.

Unterm Strich also gute Voraussetzungen, um die modernen E-Fahrzeuge wie „geschnitten Brot“ zu verkaufen. Doch leider kommen viele Hersteller nicht mit der Produktion nach. „Bei uns ist im Moment nur ein Modell, der Opel Corsa E, lieferbar“, sagt Michel Klatt von Opel Schmelter in Lennestadt. In den Medien werde zwar auch der Opel Mokka Elektro stark beworben, „aber der ist im Moment gar nicht mehr bestellbar. „Es gibt viele Anfragen, aber wir können nicht liefern. “

Zum Teil lange Lieferzeiten

Dieter Steinhoff, Audi, VW- und Skoda-Händler in Attendorn, bestätigt das: „Wir haben leider mit sehr langen Lieferzeiten zu kämpfen.“ Je nach Modell müssten Kunden mit bis zu einem Jahr Lieferzeit rechnen. Der Kleinwagen VW Up E wurde wegen der großen Nachfrage ganz aus dem Bestellprogramm genommen. Steinhoff: „Das ist sehr unbefriedigend für uns und unsere Kunden.“

Verbrenner werden bleiben

Fest steht: das Interesse der Kundschaft ist groß. Trotz der technischen Fortschritte bei der Elektromobilität glaubt Autohändler Dieter Steinhoff momentan nicht, dass die E-Autos die Verbrenner so schnell von der Straße schubsen werden. „Für Leute, bei denen ein Elektroauto ins Fahrprofil passt, ist es eine sehr interessante Geschichte, aber ich glaube nicht, dass es die klassischen Motorisierungen vom Markt verdrängen wird.“ Er sieht die Elektroautos als weitere Variante neben Diesel und Benziner. So sieht es auch Michel Klatt: „Bei uns werden immer noch viele Benziner und Diesel nachgefragt, das ist im Sauerland so, in den Städten sieht das vielleicht etwas anders aus.“ Anders sieht es aus, wenn die EU die Abgasgrenzwerte so absenkt, dass diese nur noch von E-Autos eingehalten werden können.

Infos:

Zum 31.Dezember 2020 waren im Kreis insgesamt 125.075 Fahrzeuge zugelassen, davon 89.807 Pkw, 6207 Lkw, 7890 Motorräder, 71 Busse, 4591 Zugmaschinen, 15.112 Anhänger und 1397 sonstige Fahrzeuge (Radlader, Stapler, Kehrmaschinen usw.)

Von den Motor-Fahrzeuge fuhren 61,4 Prozent mit Benzin, 37,4 Prozent mit Diesel und 1,2 Prozent mit Elektroantrieb.

Die Innovationsprämie des Bundes wurde im November bis 2025 verlängert.