Kreis Olpe: Kleine Haken helfen beim keimfreien Türöffnen

Klein, aber fein, der Savegrabber ermöglicht das Öffnen von Türen, ohne mit der Klinke in Kontakt zu kommen.

Kreis Olpe. Das DRK und die Sparkassen im Kreis Olpe haben „Savegrabber“ fertigen lassen. Die kleinen Hilfsmittel gibt es in sieben Bäckereien im Kreis.

„Wir wollen, dass sie gesund bleiben“. Getreu diesem Motto haben sich die Sparkassen im Kreis Olpe gemeinsam mit dem DRK-Kreisverband Olpe zusammengeschlossen und den kleinen „Savegrabber“ (Sicherheitsgreifer) fertigen lassen.

Mit der LEWA Attendorn und dem Unternehmen JIA3D von Fynn Heimes aus Oedingen sind zwei kompetente Partner mit im Boot, die mit ihren 3D-Druckern für die Produktion sorgen.

Savegrabber sind kleine Haken, die man ständig dabei haben kann, zum Beispiel am Schlüsselbund. Mit dem Savegrabber kann man Türen öffnen und schließen, Lichtschalter, Fahrstuhlknöpfe, Ampeln und ähnliches drucken, ganz ohne Einsatz der Hände und Finger.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

„In Zeiten von Corona wollen wir auf möglichst großen Schutz der Menschen setzen“, so Barbara Sander-Graetz vom DRK Kreisverband. „Bei der Umsetzung war die Sparkasse sofort an unserer Seite.“ Birgit Eberhard, Leitung Soziale Arbeit im DRK Kreisverband, ergänzt: „Wir wollen nicht nur praktisch Türen mit dem Savegrabber öffnen, sondern auch im Sinne der Vernetzung und der sozialen Verantwortung als DRK.“

LEWA Attendorn und JIA3D produzieren Savegrabber

Entwickelt wurde der Savegrabber vom Wiener Ingenieur Martin Stoiber, der die Datei für den 3D-Druck kostenlos im Internet veröffentlichte. Nach dieser Vorlage entstehen derzeit die Savegrabber in bunten Farben – „so bunt und vielfältig wie die Menschen“, sagt Ulrike Moritz von der Sparkasse ALK dazu.

Die LEWA Attendorn und auch JIA3D waren ebenfalls sofort bereit, die Idee umzusetzen. Eine Herausforderung war es zunächst die kleinen Helfer an Mann und die Frau zu bringen. Jetzt gibt es die Savegrabber in sieben Bäckereien im Kreis Olpe. „Jeder sollte sich natürlich nur Savegrabber für seinen persönlichen Bedarf nehmen. Sie sind kostenlos, aber natürlich nicht umsonst“, so die Initiatoren.

Bei folgenden Bäckereien gibt es die kostenlosen Savegrabber: Olpe: Bäckerei Rötz, Martinstraße 39; Wenden: Bäckerei Junge, Bergstraße 10; Drolshagen: Bäckerei Voßhagen, Brunnenstraße 4; Attendorn: Bäckerei König, Kölner Straße 15; Finnentrop: Bäckerei Lennemann, Westfalenstraße 29, Lenhausen; Altenhundem: Bäckerei Heimes, Hundemstraße 18; Kirchhundem: Bäckerei Poggel, Neue Wiese 4, Würdinghausen.