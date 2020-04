Kreis Olpe: Arbeitslosigkeit steigt im April um 15 Prozent

Kreis Olpe. Die Corona-Pandemie hat im Kreis Olpe großen Folgen für den Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosigkeit stieg um 15 Prozent. Kurzarbeit auf Rekordniveau.

„Die Folgen der Pandemie machen sich wie erwartet bemerkbar.“ So kommentiert Daniela Tomczak, Leiterin der Siegener Arbeitsagentur, den deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit im April auch im Kreis Olpe.

Insgesamt waren 3237 Personen arbeitslos gemeldet. Verglichen mit den Zahlen des Vormonates sind dies 422 Personen oder 15,0 Prozent mehr. Im Vergleich zum April des Vorjahres steigt die Zahl der Arbeitslosen um 718 Personen bzw. 28,5 Prozent. Die Arbeitslosenquote beträgt 4,0 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 3,2 Prozent (+0,8 Prozentpunkte).

„Für gewöhnlich spüren wir im April eine Frühjahrsbelebung, die die Arbeitslosigkeit sinken lässt. In diesem Monat ist es zu deutlich weniger Einstellungen gekommen als in den vergangenen Jahren und nur noch wenige Branchen melden offene Stellen“ erläutert Daniela Tomczak.

Die anhaltende Pandemie wirkt sich auch auf die Zahl der Anzeigen zur konjunkturellen Kurzarbeit aus. Seit Anfang März haben die Arbeitgeber aus nahezu allen Branchen verstärkt auf das Instrument der Kurzarbeit zurückgegriffen. 1401 Anzeigen für konjunkturelles Kurzarbeitergeld sind von Anfang März bis zum 26. April aus dem Kreis eingegangen, betroffen wären 30.101 Arbeitnehmer – ein Rekordniveau.

Deutlich mehr Kurzarbeit als zur Finanzkrise

Immerhin: „Nach Sichtung aller Vorgänge liegt die Zahl der tatsächlich eingegangenen Anzeigen unter der ersten Hochrechnung. Die Anzeigen sind häufig mehrfach über verschiedene Wege bei uns eingegangen: online, per Mail und per Fax. So ist es im Vormonat teilweise zu Doppelzählungen gekommen“, so die Agenturchefin.

Zum Vergleich: In der Zeit der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/09 wurden im gesamten Agenturbezirk Siegen, der neben dem Kreis Olpe auch den Kreis Siegen-Wittgenstein umfasst, knapp 1200 Anzeigen mit rund 39.000 Beschäftigten gestellt. Aktuell sind es im gesamten Bezirk 3918 Anzeigen für 74.235 Beschäftigte – fast 40 Prozent aller Arbeitnehmer.

„Es ist jedoch wichtig zu erwähnen, dass nicht jede angezeigte verkürzte Arbeit auch so umgesetzt wird. Die realisierte Kurzarbeit erfahren wir erst mit Abrechnung durch die Arbeitgeber“, ergänzt Tomczak.